Заявление о браке теперь можно подать в "Дії": что упростилось для украинцев

Украинцам теперь не нужно тратить много времени, чтобы заключить брак

В приложении "Дія" появилась удобная функция подачи заявления о браке. Теперь украинцы в режиме онлайн могут выбирать место, время формат и зал, где планируется проведение торжественной церемонии.

Об этом сегодня, 27 февраля, в своем официальном Telegram-канале сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"10 минут онлайн вместо походов в ГРАГС (Госреестр актов гражданского состояния граждан. — Ред.) заполнение бумажных заявлений, проверки у госрегистратора, траты времени в банке и других совсем неромантических вещей", — говорится в сообщении.

Так, на портале "Дія" пользователю будет необходимо выбрать место, время формат и зал, после чего ГРАГС направит на электронную почту ответ и детали предстоящей церемонии.

"Дальше вам нужно только не забыть появиться в ГРАГС в день женитьбы. Меньше бюрократии — больше любви", — написал Фёдоров.

Отмечается, что расписаться в формате онлайн нельзя. Зарегистрировать брак можно только в отделе ГРАГС при личном присутствии жениха и невесты.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинское приложение "Дія" заинтересовало США. Приложение хотят адаптировать и для ряда других стран.