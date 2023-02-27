Украине нужно подружиться с Китаем: эксперт назвал три приманки для Пекина

Эксперт объяснил, чем Киев может заинтересовать Пекин

В вопросах войны россии против Украины Китай старается держать нейтральную позицию, хотя в своей риторике и склоняется к нарративам кремля. Но несмотря на это для Киева позиция Пекина все еще остается очень важной и для того, чтобы склонить его на свою сторону, украинские дипломаты могут поднять несколько важных вопросов

Как рассказал в интервью "Телеграфу" аналитик украинского Института будущего Илия Куса, таковых тем для переговоров у Украины и Китая есть сразу несколько.

Первая из них, говорит он, заключается в ядерной безопасности, поскольку в заявлениях, сделанных за прошедший год, четко просматривается то, что для Китая тема использования оружия массового поражения является "красной линией".

"Мы можем использовать это как аргумент: Китай должен нас поддержать, потому что Китай заинтересован в сохранении международной ядерной безопасности", — отметил Куса.

Второй темой являются стабильные поставки зерна на мировые рынки, от которых зависит и Пекин. Поскольку Украина является одним из крупнейших мировых поставщиков продуктов питания, то эта тема интересует не только Китай, но и его соседей, а также страны Африки, в которые он вкладывает огромные деньги.

Эксперт добавил, что также важным моментом является уникальная география Украины, которая может быть использована для развития транзита китайских товаров в Европу. Он напомнил, что у Украины уже были до войны подписаны соответствующие договоры, а Пекин сильно интересовался этой особенностью для развития логистических маршрутов, однако из-за пассивности Киева основные ветки идут через Казахстан и россию.

Таким образом, Куса отмечает, что если Киев это еще интересует, то Китаю можно предложить стабильный доступ к европейскому рынку.

Напомним, Куса также объяснил, почему Пекину пришлось реагировать на войну россии против Украины, а также в чем заключается смысл его "мирного плана".