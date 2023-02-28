PIN-UP Foundation приобрел два генератора для котельных Харькова

Благотворительный фонд PIN-UP Foundation закупил два дизельных генератора для бесперебойного обеспечения теплом домов харьковчан

Благотворительный фонд PIN-UP Foundation откликнулся на запрос местных властей Харькова и приобрел два дизельных генератора, выполняющих роль резервных источников электроснабжения для котельных города. В частности, генератор мощностью 40 кВт установлен для нужд модульной газовой котельной, обеспечивающей теплом два жилых дома, общежитие, колледж и одно ведомство. Генератор мощностью 25 кВт направлен для нужд котельной, которая поставляет тепло в два жилых дома Харькова.

Установка генераторов от PIN-UP Foundation позволила городу обеспечить бесперебойное теплоснабжение жилых домов даже во время блэкаутов.

"Почти непрерывные обстрелы со стороны россии продолжают разрушать критическую инфраструктуру украинских городов. Значительные повреждения испытывает Харьков, из-за чего местные вынуждены зимой находиться в холодных домах. Благотворительный фонд PIN-UP Foundation откликнулся на запрос города и приобрел для Харькова два генератора. Пусть они согревают не только дома украинцев, но и их сердца. А мы продолжим делать свое дело ради Украины!" – прокомментировала Марина Ильина, основательница PIN-UP Foundation.

Организаторы инициативы – коммунальное учреждение "Офис Реформ" и PIN-UP Foundation.

Благотворительный фонд PIN-UP Foundation объединяет волонтеров и профессионалов, неправительственные организации и мировое сообщество ценностями, направленными на развитие Украины. Фонд системно помогает тем, кто в этом больше нуждается. Программы PIN-UP Foundation призваны поддерживать социально незащищенные категории населения, способствовать развитию образования, спорта, здравоохранения и помощи в восстановлении Украины.