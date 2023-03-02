Украина взлетела в одном из мировых рейтингов: Кулеба оценил прорыв

Украина говорит миру правду, а это не может не привлекать партнеров

Украина вошла в топ-20 самых влиятельных стран мира. Узнаваемость нашей страны с 47 места поднялась на 14-е. Кроме того, в 2022 году Украина набрала больше всех баллов в рейтинге "мягкой силы" и заняла 37 место из 121-го, поднявшись с 61 места.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на данные международного исследования восприятия национальных брендов Global Soft Power Index. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украине важно оставаться обсуждаемой, чтобы не давать миру забывать о российской агрессии.

Об этом он сказал на видеоконференции Global Soft Power Summit 2023 в четверг, 2 марта. По словам министра, с момента начала полномасштабной войны наша страна успешно использует эту самую "мягкую силу", чтобы доносить информацию о российской агрессии странам-партнерам.

"Мы говорим правду. И это срабатывает… Когда ты стоишь за свободу, и большое количество ресурсов распространяет твой месседж, потому что ты говоришь правду, это помогает достучаться до аудитории. Мы становимся лучше и лучше", — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Также он отметил, что к каждой стране нужно доносить информацию по-особенному, делая это с уважением. Когда преимущество на поле боя за врагом, в обществе начинают продвигать нарратив мирных переговоров с россией. Министр иностранных дел подчеркнул, что должно существовать единое мнение о безоговорочной победе Украины.

"Должен быть фундаментальный нарратив – что Украина может победить, она победит и будем делать все, что нужно, и столько, сколько нужно, чтобы это произошло. Это – самое важное, над чем мы должны работать. Чтобы поддержка не становилась зависимой от развития событий на поле боя", — резюмировал Дмитрий Кулеба.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, кто вошел в рейтинг величайших украинцев всех времен. Президент Владимир Зеленский занял второе место, обогнав известного националиста Степана Бандеру.