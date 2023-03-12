Помощь при потере кормильца: получают ли ее дети после усыновления

Платят ли помощь по потере кормильца детям после усыновления

В Украине даже несмотря на войну продолжаются выплаты социальной помощи по потере кормильца, при этом дети продолжают ее получать даже в случае усыновления.

Как говорится в сообщении Пенсионного фонда Украины (ПФУ), соответствующая норма прописана в статье 36 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Отмечается, что данный тип выплат назначается нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца, которые были на его содержании.

При этом детям она назначается вне зависимости от были ли они на содержании кормильца. Кроме того они сохраняют право на ее получение даже в том случае, если они были после этого усыновлены.

Соответствующие выплаты осуществляются до достижения ими совершеннолетия.

Как сообщалось ранее, украинцы с низким уровнем дохода имеют право зарегистрироваться как малообеспеченные семьи и получать финансовую помощь от государства. Финансовая помощь таким семьям назначается сразу на полгода, но, если подать заявление, подтверждающее низкий доход, то срок можно продлить.