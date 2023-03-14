Малюська принял сомнительное решение в споре вокруг зернового терминала – СМИ

Министр единолично принял сомнительное решение по спору вокруг зернового терминала "Олимпекс" в Одесском порту, пишут журналисты

Министр юстиции Денис Малюська принял сомнительное решение в споре между американским хедж-фондом Argentem Creek Partners (ACP) и украинским холдингом GNT Group за контроль над известным зерновым терминалом "Олимпекс" в Одесском морском торговом порту. Терминал участвует в работе "зернового коридора" при экспорте украинской агропродукции.

К такому выводу пришли журналисты "УНН" в статье "Стал ли министр юстиции Малюська на сторону рейдеров, срывающих перевалку зерна в Одесском порту?".

"Без рассмотрения жалобы Коллегией при Офисе противодействия рейдерству министр юстиции Денис Малюська вдруг единолично принимает решение в пользу AСР… При этом следует оценить скорость реакций министра. Юрист Игорь Кулак подает жалобу 7 марта, а уже вечером 9 марта (сам документ датируется 10 марта) Малюська визирует свой приказ на четырех страницах с перечнем и анализом ряда судебных решений в этом споре и возобновляет Кулака руководителем стивидорного бизнеса", – пишет издание.

Как напоминается в статье, по мнению GNT Group, кредиторы ACP путём рейдерства пытаются обесценить их бизнес с последующей непрозрачной перепродажей активов компании заинтересованной третьей стороне. При этом владельцы украинского холдинга неоднократно заявляли, что готовы погашать кредит и разрешить конфликт цивилизованным способом. Однако в ACP такую готовность не комментировали. Дело традиционно начало крутиться в юридической плоскости – в ряде иностранных и украинских судов.

14 февраля 2023г Западный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил заявление об обеспечении иска Виталия Марченко — ранее уволенного директора компании "Олимпекс Купе Интернейшнл" (входит в GNT Group). Суд приостановил решение Madison Pacific Trust Ltd (агент ACP) о назначении своего директора (юриста ЮК Hillmont Partners Игоря Кулака) до решения иска о законности таких действий по существу. Согласно судебному постановлению, 1 марта Марченко был восстановлен руководителем "Олимпекс Купе Интернейшнл".

В свою очередь Игорь Кулак подал жалобу в Минюст о возвращении его на должность директора. Без рассмотрения жалобы Кулака антирейдерской Коллегией Денис Малюська вдруг единолично своим приказом принимает решение о назначении Кулака директором в "Олимпекс Купе Интернейшнл".

Как сообщили в УНН, "юристы, которые ознакомились с текстом Приказа и оценили три судебных решения, которыми Малюська жонглирует в Приказе, указали на ряд юридических противоречий и новелл".

Министр считает, что нельзя было выполнять решение Западного апелляционного хозяйственного суда, потому что, мол, есть другие решения судов о запрете вносить изменения в госреестр относительно "Олимпекс Купе Интернейшнл". Почему, по мнению Малюськи, другие определения имеет больший приоритет, чем решение Западного апелляционного хозяйственного суда, в приказе Минюста объяснений нет.

В приказе также не упоминается актуальность еще одного решения о запрете на регистрационные действия. 5 января 2023 года Печерский районный суд города Киева принял решение об аресте корпоративных прав "Олимпекса" и ограничении регистрационных действий. Но этот арест 17 февраля уже отменен другим определением Печерского районного суда города Киева.

В одном из своих постановлений, на которое ссылается в приказе и министр, Западный апелляционный хозяйственный суд прямо указал о последствиях своего же постановления от 14 февраля относительно заявления Марченко: "судебное решение по данному делу понятно и влечет внесение сведений в Едином государственном реестре". То есть, нотариус имел все права на внесение в госреестр данных о Виталии Марченко как руководителе "Олимпекс Купе Интернейшнл".

Журналисты считают, что, как минимум, жалобу Кулака должны были вынести на обсуждение соответствующей Антирейдерской коллегии Минюста. В рамках этого процесса, по крайней мере, дается возможность высказать свою позицию всем сторонам конфликта.

"Талантливые украинские чиновники похоже умудряются вовлекать в коррупционные схемы уже и иностранный бизнес", — пишет издание.