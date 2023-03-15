Равнодушие власти к семьям пропавших без вести воинов — главная проблема сегодняшнего дня — правозащитница Денисова

Из-за отсутствия определенного государством единого органа семья месяцами не располагает информацией о судьбе разыскиваемого лица и не знает, какой государственный орган должен дать ответ о нахождении разыскиваемого. Об этом в интервью Цензор.нет рассказала глава правления Украинского центра защиты прав человека Людмила Денисова.

"Наш опыт работы доказывает, что нужен единый государственный орган, к которому должен обратиться гражданин для розыска родных, получению обратной связи, коммуникации по местонахождению пленного родственника, получении соответствующего статуса и реализации права на получение льгот и гарантий как защитником страны, так и и членами его семьи", — отметила Денисова.

Также правозащитница добавила, что главная проблема на сегодняшний день – это безразличие власти, которая обязана обеспечивать соблюдение права на обращение человека, права на информацию, а они этого не делают.

Украинский центр защиты прав человека оказывает юридическую поддержку родным военнослужащим. В феврале Центр подписал меморандум о сотрудничестве с благотворительным фондом "Мрия" Юлии Паевской (Тайры), который также может оказывать финансовую, гуманитарную и психологическую помощь семьям пленных и погибших воинов.

"Мы сегодня выступаем адвокатами людей, которые к нам обращаются, и помогаем им. Вот, например, к нам обратились родственники пропавших без вести и пленных бойцов 24 бригады с просьбой о помощи в формировании обращений в органы власти. И мы это все сделали и получили ответы", — подытожила Людмила.