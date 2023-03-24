Без возможности внести залог: суд арестовал экс-нардепа ОПЗЖ

Экснардепу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет

Бывшему народному депутату от запрещенной в Украине партии ОПЗЖ (Оппозиционная платформа — За жизнь) Ренату Кузьмину избрана мера пресечения в виде содержания под стражей (заочно). Альтернативы посредством внесения залога он не получил.

Ренат Кузьмин

Такую информацию в пятницу, 24 марта, сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований, отметив, что политика обоснованно подозревается в государственной измене.

Предварительно следователям удалось выяснить, что экс-депутат перед полномасштабным вторжением россии 24 февраля и после него занимался размещением в СМИ пропагандистских материалов, которые вредили Украине.

В частности, еще с марта 2021 года Кузьмин озвучивал в своих заявлениях и выступлениях, а также на собственном сайте информацию, носившую пророссийский характер. Главной их целью было формирование в обществе антиукраинских настроений и провокация появления ситуаций, которые могли бы навредить суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности и безопасности страны.

"Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственное предательство), за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 15 лет с конфискацией имущества. Процессуальное руководство осуществляется Офисом Генерального прокурора", — сообщили в ГБР.

Вниманию читателей, Кузьмин Ренат Равильевич с 2019 года был народным депутатом Украины с 2019 года. 13 января 2023 г. Верховная Рада досрочно прекратила полномочия нескольких депутатов от партии ОПЗЖ, среди которых был и Кузьмин. Впоследствии президент Владимир Зеленский лишил экс-нардепа и украинского гражданства. Сообщения о подозрении ему объявили 5 октября 2022 года.

В 2010-2013 годах обвиняемый был первым заместителем генпрокурора Украины, а в 2013-2014 – заместителем секретаря СНБО.

Ранее "Телеграф" сообщал, что народному избраннику от запрещенной в Украине пророссийской партии ОПЗЖ Олегу Волошину сообщили о подозрении в госизмене.