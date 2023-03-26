Бренды играют на теме патриотизма: как к этому относятся украинцы (опрос)

Украинцам не нравится использование патриотических символов коммерческими брэндами

С началом полномасштабной войны у украинцев произошёл небывалый прирост патриотичных настроений. И это не могло не повлиять на отечественный рынок, когда компании использовали патриотическую символику в своих продуктах. Дошло даже до того, что в Верховной Раде решили бороться с брендами, использующими тему войны. Однако мнения украинцев по этому поводу разделились практически поровну.

Об это свидетельствую данные опроса, который провела компания Active Group.

Стоит отметить, что многие украинцы до сих пор не замечали подобных случаев, а те кто замечали в большинстве своем относятся к этому скорее негативно. При этом тех кто "за" и тех кто "против" оказалось практически поровну.

Так, отвечая на вопрос попадались ли вам случаи использования патриотических символов коммерческими брендами, респонденты ответили следующим образом:

да, постоянно — 23,4%;

да, время от времени — 28,8%;

нет, не встречал — 40,1%;

сложно ответить — 7,6%.

Как вы относитесь к использованию таких патриотических символов в названиях товаров?

очень позитивно — 15,5%;

скорее позитивно — 26,6%;

скорее негативно — 26,8%;

очень негативно — 19,0%;

сложно ответить — 12,1%.

Результаты этого опроса публикуются в рамках сотрудничества "Телеграфа" с компанией Active Group.

Ранее мы писали, что если в начале войны такие песни действительно поддерживали боевой дух, то за год немножко приелись, потому что несут только поверхностные смыслы. Подборка певцов, грешащих байрактарщиной.