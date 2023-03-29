Украинцам объяснили психологический трюк россии с Бахмутом: "Эти бои - не апокалипсис"

Враг отрабатывает три медийные задачи

Российские оккупанты продолжают концентрировать свои самые большие наступательные возможности на Бахмутском направлении. В то же время захватчики аккумулируют все медийные усилия вокруг темы боев за Бахмут.

Именно так выглядит информационно-психологическое подкрепление военных действий. Об этом в своем Telegram-канале сообщила заместитель министра обороны Украины Анны Маляр.

По ее словам, сейчас враг отрабатывает три медийные задачи:

подрыв доверия украинского общества и военных к решениям командования по Бахмуту;

психологическое ослабление наших защитников;

попытки спровоцировать наше военное руководство на ошибочные действия.

"Для этого они пытаются сместить акценты в теме Бахмута и нивелировать то, что наше преимущество — разумное и грамотное планирование операций. Смещенный акцент – рассматривать Бахмут как апокалиптическое событие и делать из этих боев разделение реальности на "до" и "после". Этот психологический трюк используется для внушения нужных идей и нарративов врага", — сказала Маляр.

Она также добавила, враг получает возможность продвигать в инфополе выгодные для себя сценарии наших действий, если общество принимает бои за Бахмут как фактор, способный окончательно повлиять на ход войны. По замыслу оккупантов, излишне накрученное приближение "конца" должно оказывать давление по прекращению оборонных действий на военно-политическое руководство Украины.

Какие месседжи используют россияне

держать Бахмут нет смысла, потому как он якобы почти полностью окружен;

удержание Бахмута — это якобы политическое решение;

героизм наших военных якобы раздувает украинская пропаганда.

В то же время заместитель министра обороны добавила, что враг использует в ИПСО постоянно две фамилии — Зеленский и Сырский (командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский). Это делается с целью подорвать доверие и создать конфликт среди военного руководства. В российских "вбросах" никогда не указывается, что военные решения не принимаются единолично.

Что происходит на самом деле в Бахмуте

Как и на ряде других направлений на востоке страны, с января текущего года там идет полномасштабное наступление оккупантов. В свою очередь наши защитники обороняют Бахмут всеми силами, так же, как и любой другой населенный пункт. Оборона Бахмута сейчас обусловлена оперативно-тактической целесообразностью.

Маляр отмечает, что есть ряд оборонных задач, в том числе удержание занимаемых рубежей и позиций, нанесение врагу значительных потерь, недопущение продвижения захватчиков вглубь территории и создание условий для перехода в контрнаступление.

Украинские военные будут стоять на защите Бахмута до тех пор, пока в этом будет необходимость с точки зрения выполнения военных оборонных задач.

"И самая неприятная для врага информация. Бои за Бахмут — не апокалипсис. Это еще одна героическая страница мощной украинской армии в войне против российской федерации", — подчеркнула Маляр.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Александр Сырский посетил Бахмут и прилегающие территории, после чего сообщил о ситуации в городе, за который ведутся ожесточенные бои.