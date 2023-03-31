Остались считанные часы: когда на Землю в апреле обрушатся магнитные бури
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Украинцам следует ожидать пять магнитных бурь в апреле
Магнитные бури представляют собой опасные явления для здоровья человека. Однако работники солнечных лабораторий заранее предупреждают метеозависимых об опасности.
"Вікна" назвали дни, когда магнитные бури будут самыми сильными в апреле. Ожидать самой первой слабой бури следует уже 1 апреля. А во второй половине месяца, 18 апреля, прогнозируется сильнейшая магнитная буря, которую могут ощутить на себе даже те, кто не зависит от них.
График магнитных бурь в апреле:
- слабые: 1, 7, 10 апреля
- средние: 20 апреля
- сильные: 18 апреля
Как избежать негативного влияния магнитных бурь на человека:
Зависимым лицам следует ограничить серьезную физическую нагрузку — не рубить и не пилить дрова, не копать траншеи и не выполнять другую тяжелую работу. Также следует избегать стрессовых ситуаций — не ссориться и не ругаться, а обходить стороной токсичных людей. Следует отдохнуть на свежем воздухе, особенно, если погода будет позволять. Также следует отказаться от употребления слишком жирной, острой пищи и алкоголя, даже если и тянет выпить.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о магнитной буре, которая стала самой сильной за последние 6 лет.