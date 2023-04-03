Их любовь продолжается вечно: на Киевщине пара поставила рекорд и отметила вторую бриллиантовую свадьбу

Сейчас женщине 92 года, а ее супругу — 96

Супруги Прасковья Андреевна и Василий Андреевич из села Кухари Киевской области установили рекорд Украины по продолжительности брака. Пара живет счастливо вместе уже целых 75 лет.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

Василий и Прасковья познакомились, когда ему было 17, а ей -14, в землянке еще во время Второй мировой. 22 февраля в 1948 году состоялась их свадьба. Невесте на тот момент было 17 лет, а жениху — 21. С тех самых пор пара живет душа в душу в счастливом и теперь уже рекордном браке.

"Дети утверждают, что родители за всю свою жизнь ни разу не ссорились, во всяком случае – при них. И, видимо, поэтому прожили вместе в счастливом браке рекордных 75 лет и 1 мес… Всю жизнь прожили в селе Кухари на Киевщине. Ну и кто после этого скажет, что любовь не может длиться вечно?", — отметила Ветрова.

Эксперты Национального реестра рекордов Украины сообщают, что предыдущий рекорд в Украине установила супружеская пара Макаренко из Винницы, которая в браке на сегодняшний день уже 71 год. Мировой рекорд сейчас — 82 года продолжительность брака, сообщает ТСН.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в декабре 2022 года в Киеве был зарегистрирован новый рекорд Украины — самый энергосберегающий многоэтажный дом. Награду от руководства Национального реестра рекордов получил автор и реализатор этого проекта.