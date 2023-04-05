Укр

В море — до 40 "Калибров": угроза ракетного удара по Украине очень высока

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Россияне продолжают запугивать мирное население Украины залповыми ударами Новость обновлена 05 апреля 2023, 06:48
Россияне продолжают запугивать мирное население Украины залповыми ударами. Фото росСМИ

Снабженными боеприпасами могут быть не все ракетоносители, но это не уменьшает опасности для жителей всех областей

Российские оккупанты продолжают увеличивать корабельное присутствие в Черном море. Так, по состоянию на 5 апреля в акватории были зафиксированы сразу 15 единиц Черноморского флота рф, среди которых шесть являются ракетоносителями. Военные отмечают, что вместе с увеличением активности авиации противника это может свидетельствовать о чрезвычайно высокой вероятности нового массированного ракетного обстрела.

Об этом предупреждают представители оперативного командования "Юг" на официальной Facebook-странице. По данным защитников, общее количество "Калибров", которые могут нести российские корабли, способно приближаться к 40.

Военные не исключают, что снаряженными могут быть далеко не все ракетоносители, ведь точно такую информацию сложно проверить. Однако в ВСУ не рекомендуют игнорировать сигналы воздушной тревоги в ближайшее время, ведь оккупанты весьма коварны и жестоки.

"Враг может осуществить точечные или смешанные ракетные удары с использованием ракет разного типа базирования и дронов-камикадзе", — подчеркнули в ОК "Юг", призвав украинцев быть осторожными и бдительными.

Напомним, что на днях россияне устроили настоящее "шахматное шоу" для Одессы и Николаева, однако силам ПВО удалось уничтожить большинство воздушных целей. Также враг часто выпускает беспилотники в воздушное пространство северных областей, где защитники тоже стараются быть максимально эффективными. Во время последней массированной атаки сбиты 9 из 10 дронов.

Дополнительно "Телеграф" рассказывал о последствиях недавних прилетов ракет С-300 по Харькову.

Теги:
#Обстрел #Черное море #Ракета #Корабли #Ракетный удар