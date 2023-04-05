В море — до 40 "Калибров": угроза ракетного удара по Украине очень высока

Снабженными боеприпасами могут быть не все ракетоносители, но это не уменьшает опасности для жителей всех областей

Российские оккупанты продолжают увеличивать корабельное присутствие в Черном море. Так, по состоянию на 5 апреля в акватории были зафиксированы сразу 15 единиц Черноморского флота рф, среди которых шесть являются ракетоносителями. Военные отмечают, что вместе с увеличением активности авиации противника это может свидетельствовать о чрезвычайно высокой вероятности нового массированного ракетного обстрела.

Об этом предупреждают представители оперативного командования "Юг" на официальной Facebook-странице. По данным защитников, общее количество "Калибров", которые могут нести российские корабли, способно приближаться к 40.

Военные не исключают, что снаряженными могут быть далеко не все ракетоносители, ведь точно такую информацию сложно проверить. Однако в ВСУ не рекомендуют игнорировать сигналы воздушной тревоги в ближайшее время, ведь оккупанты весьма коварны и жестоки.

"Враг может осуществить точечные или смешанные ракетные удары с использованием ракет разного типа базирования и дронов-камикадзе", — подчеркнули в ОК "Юг", призвав украинцев быть осторожными и бдительными.

Напомним, что на днях россияне устроили настоящее "шахматное шоу" для Одессы и Николаева, однако силам ПВО удалось уничтожить большинство воздушных целей. Также враг часто выпускает беспилотники в воздушное пространство северных областей, где защитники тоже стараются быть максимально эффективными. Во время последней массированной атаки сбиты 9 из 10 дронов.

Дополнительно "Телеграф" рассказывал о последствиях недавних прилетов ракет С-300 по Харькову.