Переговоры с россией по Крыму возможны: у Зеленского назвали условие

Исключать военный сценарий освобождения полуострова в Киеве не собираются

Украина может начать с россией переговорный процесс по статусу Крыма, заявил замглавы Офиса президента по международным вопросам Андрей Сибига. Он подчеркнул, что подобный диалог будет возможен только после успешного контрнаступления ВСУ. Интересно, что такие заявления прозвучали после слов Михаила Подоляка об отсутствии планов на "кроткий украинизации" полуострова после деоккупации.

Комментарий Сибиги публикует Financial Times. Чиновник подчеркнул, что вероятность дипломатических переговоров по Крыму не является причиной исключать сценарий военного освобождения территории от российских захватчиков.

"Если нам удастся достичь наших стратегических целей на поле боя и когда мы будем на административной границе с Крымом, мы готовы открыть дипломатическую страницу, чтобы обсудить этот вопрос", — подчеркнул представитель ОП.

Сегодня же переговорный процесс по окончании войны в Украине приостановлен. По словам Сибиги, вопрос Крыма сейчас обсуждается наиболее остро из-за того, что украинские защитники приближаются к началу важного контрнаступления. Он считает, что подобная операция будет включать возвращение территорий, учитывая и Крымский полуостров.

В настоящее время Украина ведет переговоры с российской стороной только по двум темам — возвращение военнопленных и незаконно депортированных детей.

Напомним, что в ГУР уже поблагодарили жителей Крыма, которые помогают нашей армии информацией и призвали это делать активнее.

Также "Телеграф" писал, что из-за усиления разговоров об украинском контрнаступлении на Крымском полуострове начинает подниматься паника.