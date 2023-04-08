"У Украины хорошая армия, но не лучшая": генерал США рассказал о сложностях для ВСУ при контрнаступлении

Украинские военные все еще не проходили обучение для проведения некоторых операций

Весеннее контрнаступление ВСУ будет сложным, но Украине удастся вернуть большую часть оккупированных территорий. При этом для Запада важно не переоценивать возможности украинцев.

Такое мнение высказал бывший командующий войсками США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Марк Хертлинг, слова которого приводит "Голос Америки".

Он отметил, что контрнаступление будет тяжелым по двух причинах:

обороняться всегда легче, чем наступать;

украинским генералам придется иметь дело с управлением большим количеством новой техники.

"Я считаю, что это будут несколько разных атак в разных регионах, которые будут иметь определенный спектр сложности", — отметил он.

Хертлинг подчеркнул, что украинские войска при помощи западных союзников готовились к преодолению эшелонированной защиты и прорыва линий препятствий.

При этом генерал призвал не переоценивать украинскую армию, как это было с российской в начале вторжения.

"У Украины хорошая армия, но не самая лучшая в мире. То, что некоторые элементы военных операций им все еще недоступны, уменьшает их эффективность на следующем этапе войны", — отметил Хертлинг.

При этом он высказал убеждение, что несмотря на это ВСУ смогут деоккупировать большую часть захваченных россиянами территорий, поскольку имеет три необходимые для этого фактора — высокопрофессиональную армию, поддержку народа и эффективное правительство. В свою очередь россия терпит неудачи в каждом из них.

Как сообщалось ранее, накануне в сеть попали якобы секретные документы, которые могут поставить под сомнение успех украинского контрнаступления. Впрочем, в Украине документы называют российской ИПСО.