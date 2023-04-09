Когда начнется и сколько продлится контрнаступление ВСУ - прогноз полковника запаса

Украина вернет все свои территории, а экспрт предположил, когда это произойдет

Анонсируемое многими контрнаступление ВСУ начнется уже в ближайшее время, а его основные цели будут сосредоточены в трех регионах Украины.

Военный эксперт и полковник запаса Роман Свитан в интервью шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару на канале "Орестократия" сделал прогноз по военным действиям Украины на ближайшие полгода.

По мнению эксперта, контрнаступательные действия Украины можно ожидать в конце апреля — начале мая, а продлятся они от трех до шести месяцев.

"В конце апреля — начале мая начнется наше движение (контрнаступление — Ред.). Оптимальный выход — это на азовское побережье, а дальше зачистка Крыма. Россиянин с оружием должен быть уничтожен, россиянин без оружия — депортирован. Вот такие действия нужно будет провести в течение нескольких месяцев. Я думаю, они будут проходить от трех до шести месяцев. Где-то до лета — минимум и до осени -максимум. Это на ближайшие полгода. То есть работа с запорожской, херсонской и крымской группировками россиян", — говорит Свитан.

Свитан считает, что только после этого ВСУ займутся уже донецкой группировкой противника. И это будет выглядеть примерно следующим образом: "После выполнения зачистки Крыма, дохода до Керчи, разрушения крымского моста нужно будет заниматься Донбассом. Донбасс оптимально отсекать от россии по линии Сватово-Луганск-Таганрог либо Сватово-Луганск-Ростов. И дальше заниматься донецкой группировкой. Минимальная возможность выхода на госграницы Украины — это конец этого года. Максимальная — уже будем возится до следующего года в зависимости сил и средств", — сказал эксперт, подчеркивая, что Украина очень зависит от поставок вооружений.

"Если средств будет достаточно — закроем эту кампанию в этом году, если нет — растянется на год-полтора", — резюмировал Свитан.

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