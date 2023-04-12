Враг мог продвинуться под Кременной: свежие карты боев в Украине
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Оккупанты усилили атаки — количество штурмов выросло
Российские оккупанты не прекращают штурмовать в Бахмуте и проводить атаки на других участках фронта на востоке Украины. На юге враг производит оборонительные операции.
По данным Института изучения войны, оккупанты удерживают позиции в лесах к югу от Кременной и северо-востоку от Купянска. Генштаб ВСУ сообщает, что враг атаковал на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Отражены 72 атаки.
Восток Украины
На Лиманском направлении оккупанты атаковали возле Белогоровки и Спорного. По данным ISW, кадры с геолокацией показывают, что позиции врага в 10 км от Купянска к северо-востоку. Российские войска захватили Лиман первый, продвинулись в лесной зоне к югу от Кременной. По данным DeepState, в лесах Кременной оккупанты все больше давят, чтобы вытеснить силы обороны из Серебрянского лесничества.
Враг продолжает штурмовать в Бахмуте. Наступал у Богдановки. В Бахмуте оккупантам удалось захватить железнодорожный вокзал. Украинских военных атакуют вагнеровцы вместе с российскими десантниками.
На Авдеевском и Марьинском направлениях атаки были возле Авдеевки, Первомайского, Невельского и Марьинки, где идут самые ожесточенные стычки. DeepState утверждает, что у Водяного врагу закрепиться не удалось.
Юг Украины
Враг продолжает наращивать оборону на юге. Кроме новых траншей и укреплений в Крыму, оккупанты маневрируют на Херсонщине во избежание украинских ударов. Продолжаются постоянные обстрелы.
Ранее "Телеграф" сообщал, что Украине, чтобы прямо сейчас начать контрнаступление, не хватает техники и снарядов. Российские вагнеровцы тем временем понесут потери и уже через несколько месяцев могут "кончиться".