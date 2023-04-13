РГК подключила первый в Украине биометановый завод

Биометан, производящий предприятие, ничем не отличается от природного

Региональная газовая компания подключила к своим сетям первый в Украине завод по производству биометана. Предприятие в год будет производить около 3 млн кубометров газа, потребляемого около 1500 клиентов – население и промышленность.

РГК возобновила работу по подключению биометанового завода сразу после деоккупации Черниговской области в апреле прошлого года. Весь процесс подключения от выдачи технических условий до завершения строительства длился менее 6 месяцев. Для предприятия установлен узел учета газа и газорегулирующее оборудование, укомплектованное лучшими технологическими решениями компаний Emerson, Pietro Fiorentini, FMG и Sick – мировых лидеров газовой отрасли.

"Сегодня начинается новая эра развития газа в Украине. В этом проекте РГК выступила как инвестиция: мы консультировали, разработали проектно-техническую документацию по подключению, технические условия и выполнили работы по подключению к сети, — говорит генеральный директор РГК Алексей Тютюнник. — Этот опыт мы можем масштабировать в любой области Украины, ведь Украина имеет огромный потенциал производства биометана на уровне с ЕС, где работает более 1200 заводов мощностью 3,5 млрд куб. м в год".

Биометан, производимый предприятием, ничем не отличается от природного и сразу может потребляться домохозяйствами и промышленностью. Качество доочищенного метана контролируется поточным хроматографом, а газорегулирующий пункт оборудован устройством для отбора проб газа. На первом этапе газ будет поступать в сеть в осенне-зимний период. После строительства второй очереди и кольцевания сетей подача станет круглогодичной.

РГК инициировала и профинансировала разработку государственного стандарта по закачке биометана в газораспределительные сети на основе европейского стандарта EN 16723-1:2017. В 2021 г. был создан технический комитет с участием специалистов компаний под брендом РГК.

В РГК разработан универсальный шаблон технических условий для подключения биометана по льготной стоимости 1 грн и создано "единственное окно" в формате one-stop-shop для производителей биометана и потенциальных инвесторов. В 2022 году был заключен меморандум между РГК и STX – европейским трейдером рынка биометана (15% рынка Европы) на покупку биометана из Украины.

Региональная Газовая Компания – производственно-технологическая компания, специализирующаяся на операционных, производственных, инжиниринговых и R&D решениях для газораспределения. Наши проектные центры, производственные мощности и логистическая сеть обеспечивают современным оборудованием потребности украинской инфраструктуры и интегрированы с глобальными рынками.

Галс-Агро Биометановый завод в Черниговской области был построен в 2018 году и сначала работал на производство биогаза, из которого производилась электроэнергия. В 2021 году предприятие оборудовано модулем по производству биометана. В начале 2023 года биометановый модуль был установлен и подключен к сетям АО "Черниговгаз". Во второй половине 2023 года инвесторы планируют установить еще один модуль по производству биометана такой же мощности в Киевской области. Сырье для производства биометана – отходы аграрного сектора.

Региональная Газовая Компания

РГК основана в 2010 году и является лидером в разработке инновационных и комплексных решений для газораспределительной отрасли. Она объединяет 20 Операторов ГРМ, работающих в 16 регионах Украины и обслуживающих 250 тыс. км газораспределительных сетей, 47 тыс. газорегулирующих пунктов, обеспечивают распределение газа для 8 млн клиентов.

Украина имеет большой потенциал для развития биометана как альтернативы природному газу. Газораспределительные сети наиболее приемлемы для присоединения биометановых заводов, поскольку являются наиболее разветвленными по территории страны и имеют сопоставимое давление работы системы с производителями биометана.

РГК занимается подготовкой газовой инфраструктуры для работы с чистыми видами энергии. Мы реализуем портфель научно-исследовательских и инновационных проектов в сфере водорода и биометана.

РГК предоставляет полный комплекс услуг по подключению биометановых заводов к газораспределительным сетям. Компания осуществляет подключение первых в Украине биометановых заводов к своим сетям и активно сотрудничает со всеми заинтересованными сторонами.

Для поддержки развития рынка биометана в Украине в 2021 году РГК создала one-stop shop для производителей биометана. Он позволяет любому инвестору просчитать техническую возможность подключения биометанового завода, а также посоветоваться по технологическим решениям и дальнейшему развитию своего бизнеса в технической плоскости.

Биометановый завод в Черниговской области

Введена в эксплуатацию компанией "Галс Агро" в 2018 г. Первая очередь завода имела электрическую мощность 2,4 МВт. Используются когенерационные установки Jenbacher (Австрия). В 2020 году было начато строительство второй очереди завода, что позволило увеличить мощность на 4,5 МВт до 6,9 МВт. Дополнительно был запланирован запас мощности по производству биогаза еще на 1,5 МВт (эл) или до 3 млн куб. м биометана в год.

В 2021 году было принято решение о дооборудовании завода модулем по производству биометана. Это сделано, учитывая повышение цены на природный газ, сложности со своевременной оплатой за производимую электроэнергию из ВИЭ, декарбонизация всех этапов производства продукции, которая в будущем будет экспортироваться в Евросоюз.

В начале 2023 года биометановый модуль был установлен и подключен к сетям АО "Черниговгаз".

Базовое сырье: жом сахарной свеклы после производства сахара, свекольная патока, растительные остатки, силос энергетических растений, отходы пищевых и комбикормовых производств, навоз крупного рогатого скота.