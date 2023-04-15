Укр

В орнаменте волны и колосья. Самой старой писанке в Украине тысяча лет

Автор
Анастасия Галата Анастасия Галата
Дата публикации
Читати українською
Автор
Тысячелетняя писанка была найдена на Волыни
Тысячелетняя писанка была найдена на Волыни. Фото Коллаж "Телеграфа"

"Телеграф" рассказывает интересные факты об Украине, ее истории и личностях, которые вы могли не знать

Пасхальные яйца, вместе с куличами, являются важными атрибутами Пасхи. Традиция наносить орнаменты на яйца достигает еще древности — так, самая древняя писанка в Украине датируется XII в. веком.

Самые старые найденные писанки глиняные и датируются еще временами Киевской Руси. В 2013 году археологи обнаружили во время раскопок вблизи с. Хренники в Ровенской области глиняную писанку с орнаментом, которая была изготовлена в начале XII в. Находка украшена орнаментом, напоминающим волны – символ воды и колоски – символ плодородия.

Писанка изготовлена из глины, а внутри находится из шарика или камешка, что придает ей функцию погремушки. Такое яйцо считалось мощным оберегом.

Писанку раскопали в древнем могильнике, люди селились вдоль берегов реки Стырь Волыни еще 5-6 тысяч лет назад. Такое яйцо считалось мощным оберегом.

В настоящее время яйцо находится в экспозиции Ровенского областного краеведческого музея.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как украсить пасхальные яйца яркими узорами и делился рецептом сырной куличи, которую готовили к Пасхе в семье Михаила Грушевского.

Теги:
#История #Ровенская область #Волынь #Интересные факты #Традиции #Писанки #Пасхальные яйца #Великдень