В орнаменте волны и колосья. Самой старой писанке в Украине тысяча лет

"Телеграф" рассказывает интересные факты об Украине, ее истории и личностях, которые вы могли не знать

Пасхальные яйца, вместе с куличами, являются важными атрибутами Пасхи. Традиция наносить орнаменты на яйца достигает еще древности — так, самая древняя писанка в Украине датируется XII в. веком.

Самые старые найденные писанки глиняные и датируются еще временами Киевской Руси. В 2013 году археологи обнаружили во время раскопок вблизи с. Хренники в Ровенской области глиняную писанку с орнаментом, которая была изготовлена в начале XII в. Находка украшена орнаментом, напоминающим волны – символ воды и колоски – символ плодородия.

Писанка изготовлена из глины, а внутри находится из шарика или камешка, что придает ей функцию погремушки. Такое яйцо считалось мощным оберегом.

Писанку раскопали в древнем могильнике, люди селились вдоль берегов реки Стырь Волыни еще 5-6 тысяч лет назад. Такое яйцо считалось мощным оберегом.

В настоящее время яйцо находится в экспозиции Ровенского областного краеведческого музея.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как украсить пасхальные яйца яркими узорами и делился рецептом сырной куличи, которую готовили к Пасхе в семье Михаила Грушевского.