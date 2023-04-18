Связи с другом Януковича, бизнес матери в Крыму и офшоры: в чем заподозрили Гетманцева и как он объяснился

Журналисты нашли неожиданные подробности о главном налоговике страны, тот все отрицает

Председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, в прошлом году разозливший предпринимателей, а затем сравнивший их с "гусями", оказался в центре нового скандала.

Журналисты-расследователи проекта BIHUS Info опубликовали расследование, в котором указали на неизвестные ранее детали, например:

обслуживание компании второго беглого экс президента Януковича Демишкана,

семейного бизнеса в аннексированном Крыму

и сокрытие состояния во Франции.

Сам Гетманцев назвал это ложью и опубликовал объяснение фактов.

"Телеграф" рассказывает, что об этом нужно знать:

Помогал уклоняться от налогов друга Януковича?

Что утверждают журналисты:

Одиозный экс-глава "Укравтодора" Владимир Демишкан и по совместительству близкий друг и приятель по охоте Виктора Януковича после Евромайдана сбежал в Россию. До этого успел изрядно нажиться на тендерах, которые выдавали компании его жены. Особенно привлекала махинация, когда "Укравтодор" и ООО "ДОР-Строй" разыграли между собой тендер на ремонт дорог.

Друг Януковича Владимир Демишкан

Демишкан возглавил ведомство в 2010 году и сразу отдал тендеры двум компаниям: "Дор-строй" и "Юникострой". Соучредительницей "Дор-строй" и "Юникострой" была жена и сама жена Демишкана – Ирина.

В 2012 году журналисты обрели доверенность, где фигурирует имя Гетманцева. Как адвокат он основал юридическую компанию "Jurimex" и упоминается в уставе "Дор-Строй". В частности, он вел дела двух основных владельцев "карточного бизнеса ". В 2010 году "Jurimex" получил контракт на юридическое обслуживание "Укравтодора".

Журналисты утверждают, что главный налоговик страны в свое время помогал косить от налогов "Дор-Строй".

Также интересно, что в расследовании засветилась владелица двух британских фирм – 90-летняя Валентина Лупандина. На самом деле это двоюродная старушка Гетманцева.

Что ответил Гетманцев:

Гетманцев похвалил журналистов, сказав, что знают свою работу и умеют ее делать. Он почему-то сделал акцент на количестве прошедших с тех пор лет и отметил, что не зарабатывал на "Укравтодоре" и некоторые проекты его компания делала без четких обязательств по оплате.

"Учитывая такое положение дел и публичный резонанс с некоторыми действиями клиента, мы наконец самостоятельно вышли из этого проекта. Я попросил "Юримекс", чтобы предоставили цифры. Они говорят, что за несколько лет сотрудничества общая сумма, которую получила компания, составляла всего 407 тысяч гривен", — заявил он.

Бизнес матери в Крыму

Что утверждают журналисты:

У его матери, Елены Гетманцевой, была компания в Крыму. Компания с аналогичным названием в 2016-м появилась в российском реестре. Более того — компания якобы платила налоги в бюджет России.

У "Jurimex" (юридической компании Гетманцева) с конца 2000-х был клиентом гостиничный комплекс "Рипарио" под Ялтой. Комплекс оформили на британскую компанию, следы которой ведут на Кипр – в компанию, которую использовали, чтобы скрыть семейный бизнес Демишкана. Пакет акций получила Ирина Мельниченко – совладелица "Рипарио" и партнер Гетманцева.

Но осенью 2014 года в российском реестре возникли клоны украинских компаний, то есть бизнес признал юрисдикцию России и начал платить налоги. Юридическое сопровождение "Прибрежного" еще в 2022 году продолжал вести адвокат Дмитрий Махаринский. Он же ведет дела русского клона одной из фирм Елены Гетманцевой. Мать Гетманцева имеет помещение в Симферополе.

Что ответил Гетманцев:

"Юримекс" не предоставляет услуги бизнеса в Крыму. Все отношения с АРК были прекращены в 2014 году. Юрист Махаринский, фигурирующий в расследовании, по словам Гетманцева, был уволен, и сейчас он не знает, чем он занимается.

"У нее (матери, ред.) действительно были активы в АРК. Но после 2014 года эти активы просто папка с документами. Доступ к ним был потерян по известным причинам. После начала оккупации ни я, ни моя семья в Крыму не были", – заявил Гетманцев, предположив, что имущество могли национализировать и переоформить.

Оффшоры во Франции

Что утверждают журналисты:

В расследовании говорится, что Гетманцев "забыл" внести в декларацию существенный источник семейного бюджета, выведенный в оффшоры. Да, упомянута уже мама Гетманцева – основательница туроператора TPG.

Компания TPG находится в декларации, в то же время журналисты выяснили, что кипрская TPG записана на другую кипрскую компанию – Dunkley marketing LTD. Но непосредственно принадлежит матери Гетманцева. Вот эту последнюю Dunkley marketing LTD в декларации "забыли".

В 2012 – 2013 годах Dunkley marketing LTD получила более миллиона евро от бельгийского оффшора.

"Около миллиона евро Dunkley marketing LTD одолжила французской компании Елены Гетманцевой. Дороги этих денег ведут в живописный французский городок на границе со Швейцарией", — пишут журналисты.

Что ответил Гетманцев:

Он ответил, что он не обязан вносить сведения об имуществе родственников, которые он не мог и не должен был знать. Это был его выбор.

"Первое, я не веду совместное хозяйство со своей матерью, поэтому в целом имел полное право не отражать ее в декларации, как, кстати, мне советовали юристы. Но как честный политик считал необходимым добровольно указать то, что знал", — сказал он.

Он добавил, что отразил активы, которые были ему известны и пообещал исправить ситуацию.

Отметим, что Гетманцев был избран народным депутатом от партии "Слуга народа" в 2019-м.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как Даниил Гетманцев рассказал о реформе диджитализации, над которой работает Государственная налоговая служба. На следующий год готовится план полного перевода налоговой на "электронные рельсы".