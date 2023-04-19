Favbet и ФК "Металлист передали внедорожник батальону "Дике Поле"

В целом при содействии фонда ВСУ получили более 100 автомобилей, более 60 дронов

Футбольный клуб "Металлист" и официальный партнер клуба Favbet передали автомобиль бойцам отдельного батальона спецназначения "Дике Поле".

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на сообщение клуба.

"Благодаря фонду Favbet Foundation, который занимается организацией процесса сбора на автомобили для нужд ВСУ, и группе компаний Favbet, которая регулярно передает часть прибыли на сбор для армии, запрос бойцов был выполнен. Для батальона "Дике Поле" приобрели внедорожник Nissan Navara, который в краткие сроки переоснастили согласно требованиям бойцов", — сообщили в пресс-службе клуба.

Автомобиль передан ВСУ в рамках проекта Favbet "Прокачка авто для ВСУ". Это уже восьмой автомобиль, переданный военным в рамках проекта.

Тест-драйв и собственно передачу автомобиля подразделению осуществили форвард "Металлиста" Максим Прядун и тренер-аналитик команды Андрей Колиснык.

При содействии Favbet Foundation ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и другие необходимые для фронта вещи.

В целом при содействии фонда ВСУ получили более 100 автомобилей, более 60 дронов, в том числе ударные беспилотные аппараты, и сотни единиц высокотехнологического оборудования.

Всего с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила около 60 млн грн.

Favbet Foundation — благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.