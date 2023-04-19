У россии было три плана покорения Молдовы: экс-министр обороны страны сообщил детали

Планам россии постоянно мешает Украина

Перехваченный украинской разведкой план россии по дестабилизации политической ситуации в Молдове, является лишь очередной попыткой кремля в покорении Республики. Впрочем, благодаря героизму Украины все эти планы могут быть окончательно сломлены.

Бывший депутат и министр обороны Молдовы Анатолий Шалару рассказал в интеврью "Телеграфу" о том, какие планы были у россии по захвату Республики.

Он отметил, что россия никогда не меняла свою внешнюю политику в отношении стран постсоветского пространства. Она всегда хотела иметь на них влияние, причем – максимальное. Это касается и Украины, и Молдовы, и Грузии (где это у рф частично получилось), и Беларуси (где это и вовсе получилось), и всех остальных. Еще с прошлого года стало известно, что россия вынашивала планы по оккупации Молдовы. Но это не получилось благодаря Украине, которая выстояла.

"Кстати, в 2014-м, когда по плану Кремля должна была появиться "Новороссия", охватывающая и Черноморское побережье, вплоть до устья Дуная, включая Одесскую область, пророссийские силы проводили в Гагаузской автономии Молдовы "референдум". По типу тех, которые рф устроила на Донбассе. Россияне пытались вытащить Гагаузию из состава Молдовы, включив ее в Союзное государство из себя, Беларуси и Казахстана. Тогда представители Приднестровья и Гагаузии ездили в Одессу, принимали участие в съездах о создании Буджакской республики и так далее. Были планы по организации провокаций и беспорядков в Молдове, которую потом намеревались втянуть в состав "Новороссии", а затем и собственно рф", — рассказывает Шалару.

Но Одесса не сдалась. Украина не сдалась. Планы по созданию "Новороссии" рухнули. Многие пророссийски настроенные граждане Молдовы тогда были объявлены в Украине персонами нон грата. А россия, активно занявшись милитаризацией аннексированного Крыма и поддержанием в горячей или тлеющей фазе конфликта на Донбассе, временно оставила Молдову в покое.

"В 2022-м, когда началось широкомасштабное российское вторжение в Украину, в планах Кремля было и пробитие сухопутного коридора в Приднестровье, заход туда, а затем – оккупация всей Молдовы вплоть до границы с Румынией", — говорит бывший министр.

Но, опять-таки, Украина выстояла. Десант россияне на одесское побережье высадить не смогли, остров Змеиный не удержали. Одесса выстояла, Николаев выстоял. И россия перешла к третьему плану покорения Молдовы.

"Организация протестов (из-за роста тарифов), давление на проевропейскую власть, принуждение ее уйти в отставку. Затем – досрочные выборы, победа там пророссийских сил, создание правительства, напрямую подчиняемого Кремлю. Затем – легализация присутствия российской армии в Приднестровье, появление в Молдове военных баз рф, превращение ее в очередной плацдарм имперских амбиций страны-агрессора. Граница с Украиной была бы закрыта, транзит заблокирован. И началась бы накачка Молдовы российскими военными. Воздушными путями. Через те же Армению, Турцию. В итоге Украина получила бы еще один фронт", — отмечает он, добавляя, что "Не зря в последнее время Молдова, как и Украина, оказалась в центре внимания американской и европейской политики. С помощью Запада (финансовой, активной работы спецслужб), благодаря героизму Украины российские планы относительно Молдовы могут быть окончательно сломаны".

Больше о том, какие вызовы стоят перед Молдовой, о роли Украины в защите этой страны от российской агрессии, а также о том, как минимизировать влияние рф на РМ, вы можете прочитать в полной версии интервью Анатолия Шалару "Телеграфу" под названием "Черное море должно стать морем НАТО" — экс-министр обороны Молдовы об украинском мужестве и молдавской "пятой колонне".

Напомним, ранее мы писали, что СМИ раскрыли планы кремля на Молдову.