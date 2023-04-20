Кулеба озадачен спором внутри ЕС по поводу боеприпасов: "Украина платит жизнями"

Для Украины цена бездействия измеряется человеческими жизнями

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали ситуацию со спором двух стран ЕС, который фактически тормозит поставку боеприпасов Украине. Глава ведомства Дмитрий Кулеба разочарован данным положением дел и отметил, что за задержки наша страна платит жизнями.

Об этом министр написал на своей странице в Twitter.

По словам Кулебы, возникшая ситуация – проверка на единство Евросоюза в важных решениях, а Украина платит за все задержки человеческими жизнями.

"Неспособность ЕС воплотить в жизнь собственное решение о совместной закупке боеприпасов для Украины озадачивает. Это тест на то, имеет ли ЕС стратегическую автономию в принятии новых важных решений по безопасности. А для Украины цена бездействия измеряется человеческими жизнями", – подчеркивает глава украинского МИД.

Напомним, что Франция и Польша "поругались" из-за военной помощи Украине. Послы этих двух стран не смогли урегулировать спор о том, кто должен получить совместные контракты ЕС на закупку боеприпасов Киеву — только местные фирмы или конкуренты из других стран. Позиция Франции в данном споре заключается в том, что деньги должны остаться в рамках ЕС, не привлекая компании из США и Великобритании. В свою очередь польский посол заявляет, что "Франция только усложняет текущие переговоры". При этом, пока спор продолжается поставка боеприпасов Украине тормозится.

Ранее мы писали, что вопрос боеприпасов в Украине стоит остро и контролируется на самом высоком уровне.