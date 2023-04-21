Война — день 422: оккупанты давят на Донбассе, однако несут потери и сколько-нибудь значимых успехов не имеют

Оперативно о главном 21 апреля

Полномасштабное вторжение российских войск в Украину продолжается 422 дня. На востоке Украины продолжаются тяжелые бои с оккупантами. Продолжаются бои за Бахмут, где оккупанты пытаются отрезать ВСУ от поставок с тыла, однако безуспешно.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 21 апреля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс работает над многолетней инициативой поддержки Украины, которая поможет стране перейти к его стандартам и политике, сообщила пресс-служба президента.

О том, что происходило 18 апреля, читайте в материале: Война — день 419: оккупанты давят на Донбассе и пытаются достичь воздушного превосходства

Узнать о главных событиях 19 апреля можно в публикации: Война — день 420: оккупанты продвигаются в Бахмуте и готовятся к контрнаступлению ВСУ

С данными за 20 апреля можно ознакомиться в трансляции: Война — день 421: визит Столтенберга в Украину, тяжелые бои за Бахмут