Враг пытался окружить позиции ВСУ на Донбассе, но потерпел неудачу: свежие карты боев

На Донбассе продолжаются самые ожесточенные бои

Оккупанты не оставляют попыток сломать оборону ВСУ на востоке Украины, но все атаки противника успешно отбиваются нашими защитниками.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

В отчете за 20 апреля говорится, что российские войска пытались взять в окружение бойцов ВСУ в Марьинке, но попытки провалились.

В то же время Генштаб отмечает, что враг ценой больших потерь продолжает наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки на них отражено более 60 атак противника, а самые ожесточенные бои ведутся за город Бахмут.

Луганское и Харьковское направления

В течение минувших суток враг продолжал атаки в районе Кременной, пытаясь улучшить свои позиции. Также специалисты отмечают попытки штурма оккупантов в районе Григорьевки, расположенной в 11 км от Кременной.

Карта боев в Луганской и Харьковской областях

Со ссылкой на украинские источники в отчете говорится о боях у Белогоровки (12 км к югу от Кременной), где заметили чеченский спецназ "Ахмат".

В то же время российское военное руководство отчиталось, что оккупанты "отбили три украинских диверсионно-разведывательных группы вблизи Тимовки Харьковской области и Андреевки Луганской области".

Ситуация на Донбассе

Враг не прекращает попыток окружить Бахмут, за город продолжаются тяжелые бои. По данным украинского Генштаба, за минувшие сутки там отразили 22 атаки со стороны оккупантов.

Карта боев на Донбассе

Как пишут пророссийские блогеры, наемники "Вагнера" не перестают атаковать украинские силы из центральной, южной и северной частей Бахмута. Один из источников оккупантов писал, что боевики ЧВК хотят изменить направление главного удара на город, перекинув силы на продвижение к трассе O0506, проходящей через Хромово в Бахмут.

Карта боев за Бахмут

По данным аналитиков, 20 апреля оккупанты безуспешно пытались атаковать на направлении Авдеевка-Донецк.

Прокремлевские блоггеры сообщили о безуспешной попытке оцепить украинские силы в Марьинке. По их же данным, защитники Украины пытались контратаковать в районе Красногоровки (около 9 км к северу от Авдеевки).

В то же время в отчете Генштаба отмечается, что наши защитники сумели отразить штурм оккупантов в районе Угледара и Пречистовки.

Ситуация на Юге Украины

Враг продолжает заниматься укреплением оборонительных позиций. В частности, оккупанты продолжают обустраивать рубежи обороны на левом берегу Днепра в Херсонской области. По данным украинских источников, тут зафиксированы случаи грабежей, враг пытается вывести краденное на автомобилях.

Карта боев в Херсонской области

Аналитики со ссылкой на украинских военкоров сообщают, что слухи о будущем украинском контрнаступлении постепенно заполняют российское информационное пространство.

В то же время российская сторона заявила, что оккупанты использовали термобарическую артиллерийскую систему ТОС-1А в районе Новоданиловки на западе Запорожской области. Это может говорить о том, что рф и дальше собирается укреплять оборону вдоль этой линии.

Карта боев в Запорожской области

Пророссийские блогеры пытались соврать о том, что оккупанты продвинулись к югу и юго-востоку Гуляйполя, но после отказались от своих слов.

Ранее "Телеграф" писал о том, какие есть три варианта развития контрнаступления ВСУ.