Помешал Зеленский? В "слитых данных" Пентагона раскрыли планы Украины уничтожить войска рф в Сирии
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Война Украины против России могла "переместиться" на территорию другой страны
Украинские военные могли готовить атаку по наемникам ЧВК "Вагнер" и скоплению российских солдат на территории Сирии, но президент Украины Владимир Зеленский якобы дал приказ отменить операцию.
Об этом стало известно в результате "утечки данных" Пентагона, пишет The Washington Post.
В "секретных документах" американского силового ведомства говорится, что таким образом Украина хотела нанести врагу огромные потери, чтобы рф в итоге была вынуждена передислоцировать свои ресурсы из нашей страны.
В "документе" с грифом HCS-P было подробно описано, как должна была проводиться операция в Сирии. Там указано, что удары по позициям наемников и российской армии планировали наносить при помощи беспилотников. В частности, атаки планировались на "приоритетные" российские объекты, а также на объекты российской нефтяной инфраструктуры.
Издание отмечает, что также украинские офицеры якобы планировали начать подготовку бойцов Сирийских демократических сил (SDF), чтобы те наносили удары по оккупантам и российским целям. Местные военные силы были готовы начать обучение, но просили при этом сохранять все в тайне.
В то же время один из представителей SDF в комментарии изданию отметил, что местное сопротивление никогда "не было стороной в российско-украинской войне".
В "слитом" документе также есть информация о том, что о планах Украины знала и Турция, которая предложила Киеву наносить удары из курдских районов, а не из северных и северо-западных районов, где позиции удерживают другие повстанческие группы, в том числе — и поддерживаемые Анкарой.
Это связано с тем, что Турция считает SDF террористической группировкой, хотя в то же время SDF является главным партнером американских войск в Сирии.
Издание пишет, что украинские офицеры в ноябре уже имели четкий план действий, но Зеленский вмешался в ситуацию.
"Непонятно, почему Зеленский приказал ГУР прекратить планирование операций, но в документе отмечается, что он мог сделать это по разным причинам. Одна из них — давление со стороны США. Вторая причина — ограниченность украинских беспилотников или сомнения в том, что атаки могут быть успешными", — отмечает издание.
По данным WP, Украина вряд ли начнет такую операцию. Если же она будет реализована, то россия может нанести "удар против интересов США в регионе".
Ранее "Телеграф" писал о том, что в Сирии американскую базу атаковали дронами.