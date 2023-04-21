Помешал Зеленский? В "слитых данных" Пентагона раскрыли планы Украины уничтожить войска рф в Сирии

Война Украины против России могла "переместиться" на территорию другой страны

Украинские военные могли готовить атаку по наемникам ЧВК "Вагнер" и скоплению российских солдат на территории Сирии, но президент Украины Владимир Зеленский якобы дал приказ отменить операцию.

Об этом стало известно в результате "утечки данных" Пентагона, пишет The Washington Post.

В "секретных документах" американского силового ведомства говорится, что таким образом Украина хотела нанести врагу огромные потери, чтобы рф в итоге была вынуждена передислоцировать свои ресурсы из нашей страны.

В "документе" с грифом HCS-P было подробно описано, как должна была проводиться операция в Сирии. Там указано, что удары по позициям наемников и российской армии планировали наносить при помощи беспилотников. В частности, атаки планировались на "приоритетные" российские объекты, а также на объекты российской нефтяной инфраструктуры.

Издание отмечает, что также украинские офицеры якобы планировали начать подготовку бойцов Сирийских демократических сил (SDF), чтобы те наносили удары по оккупантам и российским целям. Местные военные силы были готовы начать обучение, но просили при этом сохранять все в тайне.

В то же время один из представителей SDF в комментарии изданию отметил, что местное сопротивление никогда "не было стороной в российско-украинской войне".

В "слитом" документе также есть информация о том, что о планах Украины знала и Турция, которая предложила Киеву наносить удары из курдских районов, а не из северных и северо-западных районов, где позиции удерживают другие повстанческие группы, в том числе — и поддерживаемые Анкарой.

Это связано с тем, что Турция считает SDF террористической группировкой, хотя в то же время SDF является главным партнером американских войск в Сирии.

Издание пишет, что украинские офицеры в ноябре уже имели четкий план действий, но Зеленский вмешался в ситуацию.

"Непонятно, почему Зеленский приказал ГУР прекратить планирование операций, но в документе отмечается, что он мог сделать это по разным причинам. Одна из них — давление со стороны США. Вторая причина — ограниченность украинских беспилотников или сомнения в том, что атаки могут быть успешными", — отмечает издание.

По данным WP, Украина вряд ли начнет такую операцию. Если же она будет реализована, то россия может нанести "удар против интересов США в регионе".

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Сирии американскую базу атаковали дронами.