"Бестолковые действия Минэкономики мешают нормальной системе закупок питания для армии", - политолог

В предложенной министром экономики Юлией Свириденко системе закупок имеются большие коррупционные риски

После трех месяцев с момента скандала вокруг вопроса питания солдат ВСУ были созданы разные рабочие группы и объявлена реформа и борьба с коррупцией, а Минэкономики во главе с Юлией Свириденко инициирует новый бестолковый механизм закупок.

На сегодняшний день Министерство экономики нового механизма закупок питания для армии не разработало, ссылаясь на сложность поставленной задачи. Об этом в своей авторской колонке пишет политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

"Главный сюрприз, о котором упорно умалчивает Министерство экономики, не устраивает ритейлеров, – положение Постановления КМУ №335, которое сегодня регулирует процесс закупки этого вида услуги. Об этом говорится в соответствующем разъяснении. Поставщик услуги не имеет права получать прибыль (!!!). То есть, отрицается сама идея предпринимательства — подрядчик должен рисковать, платить налоги, штрафы в случае сбоя поставки, а прибыль получать не может", — пишет эксперт.

По его словам, иным потенциально опасным моментом для крупных розничных сетей станет необходимость постоянного взаимодействия с правоохранительными органами. "Если раньше ритейлеры работали с коммерческими покупателями, то освоение таких объемов бюджетных средств неизбежно привлечет внимание силовиков, которые зарабатывают на "обелечивании" бизнеса." Прелестей работы с бюджетными деньгами много – начиная от регулярных обысков (сегодня уголовные дела возбуждены в отношении всех поставщиков услуг) всеми правоохранительными органами одновременно, до ареста счетов", — пояснил политолог.

По его мнению, в предложенной министром экономики Юлией Свириденко системе закупок имеются большие коррупционные риски.

"Из анализа отчетов Министерства экономики о совместных совещаниях с представителями розничных сетей следует, что ритейлеры опасаются существенных колебаний цен на продукты и просят корректировать их еженедельно. Министерство обороны, разумеется, не соглашается, потому что для этого нужно будет полностью изменить законодательную базу в сфере госзакупок "Чем сотрудники должны руководствоваться при принятии этих цен? И главное — такое существенное влияние человеческого фактора коррупционные риски только повысит в разы", — говорит Кулик.

По его словам, упрощение проблемы до "везти картошку из Обухова в Житомир" не сработало. А итоги переговоров с розничными сетями показали, что именно непонимание разницы между поставкой товара и услугой по обеспечению является ключевым.

"Ритейлеры высказались, что существующая система для них сложна и неудобна. Но она удобна для армии и, самое главное, работает", — пишет Виталий Кулик.

Он также сообщил, что существующая система обеспечения армии продовольствием разрабатывалась и совершенствовалась многие годы, и, как показали 14 месяцев войны, работает эффективно.

"Вызывает подозрение риторика Министерства экономики о том, что нужно учесть пожелания розничных сетей по организации логистики и ценообразования. Вдумайтесь – не ритейлеры вникают в нужды армии и подстраиваются, а кто-то из чиновников пытается подстроить систему обеспечения армии под пожелания и удобства ритейлеров". кому это выгодно? Кто пытается под лозунгами борьбы с коррупцией построить новый "схематоз", под отдельных ритейлеров?", – говорит политолог.

По его мнению, пока нет рабочей модели, пока сами власти не изменят законодательно-нормативную базу и не уберут чрезмерно разрешительную надстройку, протягивать схематоз под крупных ритейлеров для заработка нескольких чиновников в Минэкономики не стоит, потому что последствия все ощутят на фронте.

Как сообщалось, правительство инициировало создание рабочей группы под председательством первого вице-премьера министра — министра экономики Юлии Свириденко , которая должна разработать обновленную систему закупок продуктов питания для армии. Речь идет об изменении подходов к государственным закупкам продуктов в военной сфере, чтобы максимально расширить конкуренцию для поставщиков.

Напомним, министерство обороны планирует расширить количество поставщиков продовольствия в Вооруженные силы, а также ввести гибкую, но унифицированную систему меню.