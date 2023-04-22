Война — день 423: оккупанты штурмуют Бахмут и оживились еще на двух направлениях

Оперативно о главном 22 апреля

Российское вторжение в Украину продолжается 423 дня. Враг ценой больших потерь продолжает наступательные действия на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях, однако наиболее тяжелые бои ведутся за Бахмут. Кроме того, в последние дни была замечена активизация противника на Купянском и Шахтерском направлениях. Оккупанты также не прекращают терроризировать мирных жителей своими дронами, которые ВСУ сбивают в разных частях Украины.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 22 апреля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Латвия намерена передать Украине все ПЗРК Stinger, которые есть в ее запасах.

Узнать о главных событиях 19 апреля можно в публикации: Война — день 420: оккупанты продвигаются в Бахмуте и готовятся к контрнаступлению ВСУ

С данными за 20 апреля можно ознакомиться в трансляции: Война — день 421: визит Столтенберга в Украину, тяжелые бои за Бахмут

О том, что происходило 21 апреля, читайте в материале: Война — день 422: оккупанты давят на Донбассе, но несут потери и значимых успехов не имеют