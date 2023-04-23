Война — день 424: враг атакует на востоке, а ВСУ наносят удары на юге

Оперативно о главном 23 апреля

Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается 424 дня. Оккупанты продолжают давить на Донбассе, а Бахмут остается зоной наиболее активных боевых действий. При это ВСУ могли продвинуться на левобережной Херсонщине и в Запорожской области. Оккупанты пока приостановили свои массированные ракетные удары в ожидании следующего отопительного сезона, однако не прекращают обстрелы пограничных и прифронтовых областей.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 23 апреля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Оккупанты нанесли ракетный удар по Харькова, вследствие чего прилеты были зафиксированы в Новобаварском, Слободском и Основянском районах.

С данными за 20 апреля можно ознакомиться в трансляции: Война — день 421: визит Столтенберга в Украину, тяжелые бои за Бахмут

О том, что происходило 21 апреля, читайте в материале: Война — день 422: оккупанты давят на Донбассе, но несут потери и значимых успехов не имеют

Узнать о главных событиях 22 апреля можно в публикации: Война — день 423: оккупанты штурмуют Бахмут и оживились еще на двух направлениях