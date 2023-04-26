Украинский туроператор нанимает на работу россиян: в сети разгорается скандал

В компании на претензии не ответили

Украинский организатор автобусных туров "Адриатик Тревел" попал в скандал из-за того, что принимает на работу гидов из россии и Беларуси.

Как сообщают "Факты", львовская компания даже не предупреждает своих клиентов о том, что туры проводятся на российском языке.

"Выходит, что украинские граждане, уплатившие ему за туристические услуги и экскурсии, косвенно профинансировали беззаботную жизнь "хорошим" россиянам или белорусам на территории ЕС", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что эта компания также удаляет комментарии недовольных клиентов на своих платформах и в сервисах Google.

Так один из комментариев, в котором клиентка указала на то, что компания подсовывает российских гидов, не продержался и половины суток.

Когда на это указали другие пользователи, представители компании сильно удивились и отметили, что набирают лишь тех гидов, которые имеют аккредитацию в ЕС.

Как сообщалось ранее, экс-нардеп Игорь Мосейчук заявил, что военком Одесской области под видом гуманитарной помощи ввез в Украину элитный автомобиль за 250 тысяч долларов.