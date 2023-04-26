Куда обращаться переселенцам, если в общежитии непригодные условия – отвечает юрист

В Украине фиксируют нарушение условий жилья для ВПЛ и военнослужащих

Последние проверки жилищных фондов для ВПЛ обнаружили, что во многих общежитиях условия не отвечают требованиям. Большинство помещений поражены грибком и плесенью, а переселенцам не хватает элементарной мебели. И это при том, что многие столкнулись с тем, что не могут получить выплаты, как ВПЛ.

Телеграф обратился в юридическую компанию, чтобы узнать к кому адресовать жалобы и как бороться за улучшение условий с компетентными органами.

Как рассказал адвокат Николай Максимов, ответственность при условии лежит на местных властях. Именно городские и поселковые советы выбирают, какие помещения предоставить для ВПЛ. Уже контролем целевого использования выделенных помещений и ремонтом занимается балансодержатель дома (ред. владелец соответствующего имущества).

"В целом эти жилые помещения предоставляются переселенцам во временное пользование на срок до одного года. Срок можно продлить если ваш статус за это время не изменился или если вы не приобрели другое место жительства. Единственная плата которую могут потребовать — коммунальные услуги. Кроме того, переселенцам обязаны предоставить только пригодные для проживания жилые помещения. Если органы местного самоуправления этого не выполняют, то нужно писать заявления и бороться за изменения. По закону они обязаны обеспечивать ремонт за свой счет. Об этом говорит Жилищный кодекс в ст. 15, 16 ", — отвечает Максимов.

Юристы рекомендуют при нарушении санитарных или технических норм прежде всего определить кто является собственником или управляющим соответствующего жилого помещения. Также выяснить, кто его балансодержатель.

Для этого на сайте "Кабинета электронных услуг" со своего аккаунта нужно зайти в "Государственный реестр прав на недвижимое имущество". Далее – выбрать опцию "Получить информационную справку" и искать информацию об объекте недвижимости.

Для решения вопроса и улучшения жилищных условий обратиться с письменными запросами к владельцам жилых помещений, а также их балансодержателям. Хотя не помешает писать и в "Минреинтеграции", ведь одним из полномочий этого органа является защита конституционных прав и законных интересов внутри перемещенных лиц.

Подробнее о проблемах с местами проживания людей, бежавших от войны и лишившихся жилья, читайте в материале "Телеграфа": Теснота, плесень и вонь: в каких условиях выживают беженцы в Украине и кто за это должен ответить