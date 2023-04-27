Тревожно? С севера Крыма куда-то пропала вся военная техника россиян (спутниковые фото)

Россияне опустошили ключевую базу в северном Крыму

В свете грядущего контрнаступления ВСУ и последующего за ним "взрывного" лета в Крыму россиянам становится все более "тревожно". И поскольку "спецоперация идет по плану" оккупанты уже выгребли всю свою технику с севера захваченного полуострова.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, сообщает CNN.

Так, на новых фотографиях можно увидеть, что россияне опустошили ключевую базу в северном Крыму. На объекте у села Медведовка недалеко от границы с Херсонской областью размещалось значительное количество российской бронетехники. Снимки со спутника Европейского Союза Sentinel 2 от 21 января 2023 года показывают большое присутствие российского оборудования. На изображениях Maxar с более высоким разрешением от 11 февраля 2023 года видны десятки единиц бронетехники, в том числе танки и артиллерийские орудия.

Однако на новых снимках, сделанных европейским спутником Sentinel 2, видно, что большей части этих машин на базе больше нет.

Телеканал отмечает, что пока непонятно куда и зачем россияне передислоцировали свою технику, но ранее в этом месяце российские официальные лица в Крыму дали понять, что ожидают контрнаступления Украины на полуострове.

Так, например псеводогубернатор Крыма аксенов ранее отчитывался о строительстве эшелонированной обороны из-за угрозы контрнаступления ВСУ.

"Нам нужно было готовиться к любому сценарию, и мы это сделали", — говорил он.

Таким образом, в свете комментариев аксенова эксперты предположили, что вывод российской военной техники с базы в Медведевке может быть связан с оборонительными операциями перед украинским контрнаступлением.

Напомним, российские пропагандисты уже готовы к тому, что ВСУ освободят Крым. Поэтому наработали модели освещения новостей о событиях на оккупированном полуострове.

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