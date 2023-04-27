Некоторым украинцам повысят пенсии в мае: кто получит прибавку

Выплата перечисленных пенсий будет производиться начиная с июня

В Украине продолжается весенний перерасчет пенсионных выплат. В мае прибавку к своей пенсии должна получить еще одна категория Украинцев.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Речь идет о работающих пенсионерах, которые после назначения/предыдущего перерасчета пенсии получили 24 месяца страхового стажа.

"С учетом того, что право на автоматический перерасчет определяет страховой стаж, полученные в том числе, по февраль текущего года, и то, что страхователи представляют отчеты за 1 квартал 2023 года в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования по 10 мая, перерасчет работающим пенсионерам проводится в мае", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что выплата перечисленных пенсий будет производиться начиная с июня и с доплатой за апрель и май.

Напомним, ранее мы писали о том, у кого из украинских пенсионеров могут забрать выплаты.

Также мы сообщали, что у украинцев будет возможность поднять себе или кому-то размер пенсии.