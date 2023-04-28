На фронте погиб журналист, коммуникационщик Александр Бондаренко

По информации знакомых бойца, его жизнь оборвала пуля вражеского снайпера.

На войне за свободу и независимость украинского народа погиб военнослужащий, журналист и коммуникационщик Александр Бондаренко.

Первой об этом написала в соцсети известная журналистка, главред сайта NV Юлия Мак Гаффи.

"Sasha Bondarenko, скажи, что это какая-то ошибка. Не хочу верить PS Знакомые Саши, ушедшего в ВСУ в первые дни полномасштабного вторжения, пишут, что он погиб в бою. У меня лично подтверждений нет сейчас", — отметила она.

К сожалению, печальное известие оказалось правдой: это подтвердили коллеги и друзья бойца в сети.

"В бою погиб украинский военнослужащий, журналист, работник Агентства стратегических коммуникаций RMA Александр Бондаренко", - сообщили в Национальном союзе журналистов Украины.

Луганчанин Александр Бондаренко погиб в бою с российскими оккупантами в районе Кременной. Как уточняют знакомые бойца, его жизнь оборвала пулю вражеского снайпера. В журналистике Саша начинал радиоведущим на FM-радио в Луганске, работал на "ВВС Украина", затем на "ТРК Украина". Оттуда ушел в сферу коммуникаций. С первого дня полномасштабного российского вторжения – на фронте.

"Саша погиб в бою. Ушел добровольцем в первый день. Человек стальной силы воли. Человек правильных мотиваций. Человек с лучшим в компании плейлистом. Наш большой ум. Наш юмор. Наш волшебный голос. Царство Небесное", — написал коллега Александра Бондаренко из RMA Василий Самохвалов в Facebook.

"Бонд. Очень светлый и искренний человек. С улыбкой, которая делала любую встречу прекрасной. С бескомпромиссностью, которая подкупала. Его музыка делала наши корпоративы незабываемыми. А утонченное чувство юмора – веселыми. Сашка любили. Бонд с первого дня пошел добровольцем на фронт. Луганщина нам подарила невероятного человека. А война забрала. Спасибо тебе за все", — уверен друг журналиста Максим Саваневский.

По информации издания "Бабель", в 2021 году Бондаренко считался одним из наиболее вероятных кандидатов на должность пресс-секретаря президента Владимира Зеленского.

В профиле Александра Бондаренко в соцсети украинцы скорбят о его гибели, делятся воспоминаниями о журналисте и благодарят за мужество в отражении вражеского нашествия, за храбрость в защите Родины: "Больно, вечная память…", "Спасибо за защиту Украины", "Невероятный. Спасибо. Будем помнить!", "Светлая память", "В это невозможно поверить. Нет слов. Почивай, воин…".

Место и дата прощальной траурной церемонии пока не сообщаются.

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