До победы или после: в МИД рассказали, когда лучше создавать спецтрибунал для путина

Спецтрибунал должен быть создан как можно быстрее, это ключевой момент

Украинские юристы и в МИДе, и в Офисе президента, и другие коллеги, работающие над этим созданием спецтрибунала по преступлениям россии, работают ежедневно, чтобы приблизить этот момент.

Об этом "Телеграфу" рассказал посол по особым поручениям в МИД Украины Антон Кориневич.

"Никто не хочет затягивания. Но это очень серьезный политический и юридический вопрос. С нашей стороны мы нацелены на то, чтобы реализовать это как можно быстрее и эффективнее", — говорит Кориневич.

По его словам, не важно, это произойдет до победы, или после, потому что спецтрибунал должен быть создан как можно скорее.

"Если это произойдет во время войны – прекрасно. Если война завершится в ближайшее время, и трибунал будет создан уже после этого, я не думаю, что это станет проблемой. Если будет политическая воля наших партнеров, то можем хоть завтра создать его.Сейчас мы готовим почву для работы спецтрибунала, потому что, как показывает международная практика, нужно определенное время, чтобы выйти на решение, каким образом создавать тот или иной судебный орган", — говорит Кориневич.

Подробнее читайте на "Телеграфе" в материале "Спецтрибунал сможет быстро подготовить обвинительные приговоры по преступлениям рф, путина и Ко — посол МИД Кориневич".

Напомним, ранее мы писали о том, что министр обороны Алексей Резников объяснил, почему без международного трибунала не обойтись.