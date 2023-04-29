Жажда депортации других народов – в крови россиян: анализ новых намерений Кремля и исторические параллели

В оккупированном Крыму стало активно проявляться неприятие иммигрантов с материковой части россии

Президент россии, диктатор владимир путин подписал новый указ об украинцах на оккупированных территориях. Теперь те, кто не принял гражданство рф в оккупации до 1 июля 2024 года, могут быть "выдворены из страны".

С чем связано такое решение кремля, каковы исторические параллели, какие риски возникают, "Телеграфу" рассказал эксперт фонда "Майдан иностранных дел", соучредитель "Института Черноморских стратегических исследований", эксперт по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Смелянский.

Горький исторический опыт

Юрий Смелянский напоминает исторический опыт.

Июль 1778 — из Крыма русскими захватчиками и колонизаторами была осуществлена депортация христиан: греков, армян, грузин, валахов.

Депортация украинцев осуществлялась в период 1925–1928; 1930; 1939—1940; 1947 годах.

Август 1941 — из Крыма депортируют немцев.

Январь-февраль 1942 — из Крыма депортируют итальянцев.

Май 1944 — из Крыма депортируют крымских татар.

Июнь 1944 — из Крыма депортируют греков, болгар, армян.

"Такие примеры можно приводить и приводить, – говорит эксперт. – То есть, депортация для российской империи и ее наследников в виде СССР или постсоветской россии была привычным инструментом колонизации территории и ее перекройки в своих политических интересах. В феврале 2014 года россия начала операцию по оккупации территории Крымского полуострова, а затем территорий Луганской и Донецкой областей".

Неотъемлемой частью попытки аннексии Крымского полуострова стала политика колонизации этого украинского региона, отмечает Юрий Смелянский. А одним из инструментов такой политики – замена населения полуострова или "импорт россиян".

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"Откровения российских политиков по этому вопросу весной 2014 года звучали следующим образом: депутат Мизулина предложила госдуме запретить россиянам заниматься сексом в Крыму. Прямая речь: "Мы не для того присоединяли полуостров к россии, чтобы потом позволить осквернять эту святыню". Она даже подготовила проект закона "О запрете половых сношений на территории республики Крым и Севастополя". Документ планировала внести на рассмотрение. А чтобы предотвратить прогнозируемый демографический провал в Крыму, Мизулина предложила завозить на полуостров людей с Урала и Сибири", — рассказывает эксперт.

И приводит такую цитату все той же Мизулиной:

"Двадцать лет жизни в Украине негативно отразились на мироощущении нынешних жителей Крыма. Они все чаще задумываются о правах человека, требуют себя равного и уважительного отношения со стороны государства, хотят достойного уровня жизни. Да и вообще благодаря хорошему климату крымчане более улыбчивы и жизнерадостны, чем остальные жители россии".

По мнению депутата, с таким настроением нынешних жителей Крыма полуостров будет сложно интегрировать в российскую действительность. "Перед нами остро стоит необходимость ввоза новых граждан в Крым и Севастополь с Урала и Сибири. Таким образом, мы сможем выровнять по всей стране общий уровень отношения к жизни и власти", — считала Мизулина.

"Понаехи" против местных

Одним из признаков того, что государство, захватив или войдя на чужую территорию, проводит его колонизацию, является процесс замены и растворения местного населения за счет населения государства – колонизатора, объясняет соучредитель "Института Черноморских стратегических исследований". Другой признак – выдавливание местного населения.

"Депортация как инструмент изменения состава населения может реализовываться в открытой форме – прямая насильственная депортация. И в скрытой форме, когда привлечение иммигрантов осуществлялось через формирование приоритетности в предоставлении более высокооплачиваемых рабочих мест, жилья, мест в дошкольных учреждениях, школах и прочем", – рассказывает Юрий Смелянский.

Он приводит пример того, как на такую политику реагировали уже в 2016-2017 годах жители оккупированного Севастополя: "Если совместить вытеснение севастопольцев от исполнительной власти с совершенно очевидной тенденцией отжима земли, имущества, квартир, сносом МАФов, гаражей и рейдерскими захватами бизнеса, происходящее делается под девизом: "Севастополь без севастопольцев?!"

Со стороны жителей Крыма – граждан Украины до 2017 года – стало активно проявляться неприятие иммигрантов с материковой части россии, подчеркивает Юрий Смелянский. В сленговое употребление в оккупированном Крыму прочно вошла категория — "поехи" или "понаехавшие". В свою очередь, оккупанты и российские иммигранты считали жителей Крыма — граждан Украины — потенциально нелояльным населением к российскому режиму.

Создание на оккупированной территории Крыма мощной военной базы было несовместимо с присутствием на оккупированной и колонизированной территории большого количества потенциально нелояльного населения. Задачей оккупантов стала необходимость выдавить максимально возможное количество населения, граждан Украины, из Крыма – и осуществить замену этого населения более лояльным и привычным к реальности российской жизни материковым населением россии. Или, по меньшей мере, разбавить местное население российскими иммигрантами. Сегодня результат такой политики оценивается в порядке плюс 1 миллион новых жителей оккупированного Крыма за счет российских иммигрантов, а также иммигрантов граждан Украины с других оккупированных территорий Украины", – отмечает эксперт.

По его словам, осенью 2014 года уже была осуществлена депортация на территорию материковой россии примерно 160 000 граждан Украины, жителей Луганской и Донецкой областей, иммигрировавших в оккупированный Крым.

Вас ждут Сибирь и Дальний Восток!

"Еще одним вариантом скрытой депортации стало активное предложение для жителей Крыма участвовать в программе "Дальневосточный гектар". В сентябре 2016 года в средствах массовой информации россии активно обсуждался вопрос формирования новой государственной программы по заселению малонаселенных регионов Дальнего Востока и Сибири жителями Северного Кавказа и Южного федерального округа, в том числе оккупированной территории Крыма", – рассказывает Юрий Смелянский.

В развитие темы заселения территорий Дальнего Востока 24 ноября 2016 г. на сайте оккупационного "министерства имущественных и земельных отношений" в Крыму была опубликована информация следующего содержания:

"Министерство имущественных и земельных отношений республики Крым информирует граждан о возможности стать участниками программы "Дальневосточный гектар" и получить земельный участок на территориях субъектов российской федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа".

Да, крымчане, как и все граждане российской федерации, могут претендовать на получение участка в Магаданской области под жилищное строительство, фермерское хозяйство или предпринимательскую деятельность.

Программа "Дальневосточный гектар" разработана с целью реализации федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ "Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов российской федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа и внесения изменений в отдельные законодательные акты российской федерации".

Прогнозы, которые оккупанты давали в период 2016-2017 годов в своей статистической информации, позволяли говорить о том, что в кремле понимали: сложившаяся в оккупированном Крыму ситуация оставляла в их распоряжении лишь силовой вариант выдавливания нелояльного к ним населения с территории Крыма. Репрессии, преследования, запугивания, дальнейшее снижение качества жизни, геноцид – все это уже работало в Крыму. Единственный оставшийся резерв – насильственная депортация, объясняет Юрий Смелянский.

Шесть выводов о "перезаселении" Крыма

В то же время, по словам эксперта, делались следующие выводы.

1. Получение ожидаемых результатов при реализации поставленных оккупантами перед собой стратегических задач приводит кремлевские власти к дальнейшему систематическому нарушению норм статьи 49 IV Женевской Конвенции: "Оккупирующее государство не может депортировать или перемещать часть своего собственного гражданского населения на оккупированную им территорию".

2. Процесс замены населения в оккупированном Крыму рассматривается властями российской федерации и крымскими коллаборационистами как наиболее эффективный инструмент достижения лояльности по отношению к оккупантам на колонизированной ими территории Крымского полуострова.

3. Местное крымское население рассматривается оккупантами как потенциально нелояльное.

4. Местное крымское население с точки зрения оккупантов подлежит выдавливанию из региона постоянного проживания.

5. Репрессии, террор, преследование, системное снижение качества жизни на оккупированной территории Крыма будут продолжаться до достижения целей замены населения до уровня удовлетворительной лояльности.

6. Нельзя исключить ситуацию, при которой оккупационные власти примут решение о насильственной депортации жителей Крыма, имеющих украинское гражданство.

Политика колонизации требует…

"С февраля 2022 года площадь территории Украины, оккупируемая российскими агрессорами, существенно увеличилась и, соответственно, значительно усугубилась проблема потенциально нелояльного к оккупантам населения. Эта проблема неразрывно связана с желанием оккупантов удержать за собой как можно больше захваченной украинской территории и ожидаемым контрнаступлением ВСУ по деоккупации украинских территорий", – отмечает Юрий Смелянский.

Но для удержания оккупированной территории россии необходим примерно вдвое больший по численности вооруженный контингент, чем для оккупации этих территорий. А проблемы с мобилизацией и снабжением уже проявляются.

"Например, реализация политики колонизации Крыма требовала присутствия на оккупированной территории контингента российских спецслужб, которые были втрое больше на душу населения, чем по всей остальной территории российской федерации, – объясняет эксперт. – Ситуация требует принятия скорых решений и их легитимации. Отсюда и обсуждаемый указ, призванный легитимизировать будущую депортацию, как минимум, в глазах граждан россии. Для последних любой созданный повод будет приемлем – и по этой причине кремлевским властям нет необходимости сильно изгаляться в создании поводов и обоснований".

Отвечая на вопрос об обесценивании российского гражданства как следствия решений и действий оккупантов на территории Украины, Юрий Смелянский констатирует:

"А для кого произойдет такое обесценение? Для граждан Украины – и слава Богу. Для граждан западных государств – они и так не слишком очарованы перспективами российского гражданства. Для граждан других государств бывшего СССР, например из Средней Азии – для них насильственная и незаконная мобилизация с отправкой воевать в Украину является более отпугивающим фактором, чем анализ подобных российских решений на оккупированной территории Украины. А для большинства граждан российской федерации, которые остаются в угаре "гордости от мнимого величия", — это еще один повод "гордиться". Не озабочены российские граждане вопросами морали, порядочности, правильности и т.д. в войне, которую развязало кремлевское руководство против Украины".