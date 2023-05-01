Ждал спасения двое суток: из разрушенного российской ракетой дома в Умани достали кота (видео)

В Умани завершили спасательную операцию на месте прилета российской ракеты

Из пострадавшего в результате ракетного удара дома в Умани спасли кота, которого заметили на балконе одной из поврежденных квартир.

Как пишет Times of Ukraine, животное провело в разрушенном доме двое суток.

"2 суток ждал спасателей. После ракетного удара по дому в Умани котика сняли с балкона сгоревшей квартиры. Он из семьи переселенцев с Востока. В квартире, к сожалению, погибли дети", — говорится в подписи к видео.

Ракетный удар по Умани россияне совершили в ночь на 28 апреля. В результате страшной трагедии погибли 23 человека, в том числе и пятеро детей.

Как сообщила сегодня утром пресс-секретарь Главного управления ДСНС Украины в Черкасской области Юлия Норовкова, к разбору завалов привлекали 30 единиц техники и более 150 человек личного состава

"Я бы хотела снова сказать о героической работе наших спасателей. Мы снова доказали, что мы герои без оружия. Также хотела бы поблагодарить за помощь местное население, людям, которые в первые часы помогали нам разбирать завалы. Мы очень благодарны и волонтерам, которые в первые часы трагедии организовывались, помогали нашим спасателям", — сказала она в эфире телемарафона.

Ранее "Телеграф" писал о том, что вечером 30 апреля враг совершил обстрел Павлограда Днепропетровской области.