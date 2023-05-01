"Это жизненно необходимо": Украина обратилась к Японии с важной просьбой

Хотя Япония держит нейтралитет, Украина все же сделала важную просьбу к стране

Украина просит Японию поставить оборудование для глушения российских беспилотных летательных аппаратов, которые россияне используют при атаках на украинские города. Это в свою очередь позволит нашим военным улучшить защиту гражданской инфраструктуры.

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников сообщил в интервью японскому агентству Kyodo News.

Он подчеркнул, что понимает нейтралитет Японии в тех областях, где пацифистская конституция страны не позволяет ей поставлять оружие.

"Но вы очень, очень современная страна со средствами радиоэлектронной борьбы. Нам это жизненно необходимо", — сказал Резников, попросив Японию предоставить оборудование, которое могло бы глушить российские беспилотники и не давало им атаковать гражданскую инфраструктуру.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в марте в Украину с внезапным визитом приезжал премьер-министр Японии Кисида Фумио. Он прибыл в нашу страну для переговоров с Владимиром Зеленским, после чего он вручил украинскому лидеру подарок в виде сувенира Шямоджи победы. Также Кисида посетил разрушенную оккупантами Бучу, где был крайне шокирован всем увиденным. Премьер-министр заявил, что Япония будет прилагать огромные усилия для восстановления мира в Украине.