Григорий Козловский, ФК "Рух" и норвежский благотворительный фонд Fritt Ukraina закупили 30 дронов DJI Mavic 3 Cine для 45-й ОАБр ВСУ

Важнейшим фактором будущей победы станет консолидация всего мира в борьбе против агрессора.

Футбольный клуб "Рух" и его основатель Григорий Козловский вместе с норвежским благотворительным фондом Fritt Ukraina помогли 45-й отдельной артиллерийской бригаде ВСУ, закупив 30 дронов DJI Mavic 3 Cine.

Также к инициативе присоединился президент норвежского футбольного клуба "Бранн" Аслак Свердрупю. О сотрудничестве норвежского благотворительного фонда и футбольного клуба "Рух" договорился бизнес-омбудсмен Львовского городского совета Сергей Кираль.

Петер ФРЮЛИХ, глава благотворительного фонда Fitt Ukraina, норвежский парламентарий: "Я рад быть здесь, поддержать Украину и ее вооруженные силы. Это наша совместная битва, и мы победим вместе. Мой благотворительный фонд подготовил 12 тысяч единиц одежды и обуви для Героев, которые сейчас находятся на фронте. Мы привезли в Украину 250 дронов и готовы продолжать это делать. А также предоставим украинским военным автомобили. Надеемся, что эта партия дронов поможет освободить украинские земли в борьбе против российских агрессоров. Все началось с тесного сотрудничества с моим хорошим другом Сергеем Киралем из Львова, благодаря которому удалось доставить нашу помощь в Украину. Верю, что она принесет пользу. Во время Второй мировой войны Норвегию оккупировали, поэтому мы все знаем о фашизме и нацизме, которые тогда пришли на нашу территорию. И когда подобное случилось с Украиной, мы сразу откликнулись и будем поддерживать вас столько, сколько нужно".

Логистику и доставку дронов из Норвегии обеспечила местная инициатива ОО "Народная самооборона Львовщины". Коптеры лично передали норвежский парламентарий, глава благотворительного фонда Fritt Ukraina Петер Фрюлих и генеральный директор "Руха" Игорь Дедишин.

Игорь ДЕДИШИН, генеральный директор футбольного клуба "Рух": "Война очень сильно консолидировала украинское общество. А самым важным фактором будущей нашей победы станет консолидация всего мира в борьбе против агрессора. Если мы будем едины – я уверен, что эта победа придет как можно скорее на нашу улицу. В связи с тем, что китайские власти сократили поставки дронов на территорию наших союзников, не говоря уже об Украине, наша предприимчивая команда сконцентрировала свои усилия. Наши ребята знают, куда обратиться и как получить необходимую помощь. Поэтому мы все вместе включились в этот процесс. Очень радует, что удалось такую большую партию получить в столь сложных условиях. Именно эти дроны сейчас крайне необходимы. Отрадно, что мы смогли сделать такой подарок на вес золота. Благодаря всему цивилизованному миру, общими усилиями, объединенной позицией мы движемся дальше к нашей Победе".

"Мавик" – это ультракомпактный квадрокоптер, не уступающий по характеристикам своим старшим собратьям. Он легок в управлении, при этом включает в себя большое количество высоких технологий.

Стоит отметить, что ФК "Рух" и Григорий Козловский на постоянной основе помогают 45-й отдельной артиллерийской бригаде ВСУ, налажены тесные контакты и четкое понимание, что именно нужно артиллеристам.

В современной российско-украинской войне – это основные глаза наших военных. Они позволяют очень четко увидеть противника, его позицию и планировку. Это просто неотъемлемая вещь как во время штурмов, так и во время разведки, что позволяет уничтожить противника, не приближаясь к нему.

Маркиян ЛОПАЧАК, младший лейтенант 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ: "Это очень классная инициатива, на самом деле очень много факторов сыграло. Есть большое количество "Мавиков", они сейчас крайне необходимы, ведь мы чувствуем определенные трудности с закупкой беспилотников за рубежом. Идею подал Сергей Кираль, моментально откликнулись Григорий Козловский и Игорь Дедишин, норвежцы предложили сделать что-то совместно, поэтому вместе закупили эту партию дронов. Трудно было все это доставить в Украину, в этом помогла "Народная самооборона", непосредственно Артем Хмыз. И, собственно, благодаря этим совместным усилиям у нас есть 30 хороших "Мавиков", думаю, что во вторник-среду эти "птички" после определенных настроек уже начнут работать на фронте и защищать нашу страну. У этих "Мавиков" получше камера, за счет этого легче рассматривать, потому что более четкая картинка позволяет нам непосредственно поражать врага. Ситуация на фронте меняется, в частности, на том участке, где мы работаем в последнее время, были периоды, когда мы теряли за месяц больше 20 "Мавиков", а были и месяцы, когда теряли меньше. На это влияет очень много факторов: как работает враг, какая погода, какая интенсивность огня. Но если "Мавик" успел зафиксировать и скорректировать, то мы считаем, что это равномерная потеря – даже если одну жизнь эта "птичка" спасет, она уже свое сделала".