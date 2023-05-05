У россиян проблемы: в Мариуполе мощный взрыв на "Азовстали", а в Мелитополе паника

День выдался неспокойным для оккупантов, они нервничают и ждут больших неприятностей, а на "Азовстали" произошел взрыв

Пятница, 5 мая, выдалась непростой для российских оккупантов. В Мелитополе, где на днях совершили покушение на так называемого "правоохранителя", оккупантов охватила паника, они выстроились в очередь на заправках. Также неспокойно и в оккупированном Мариуполе.

О ситуации в городе сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram-канале.

Также известно, что сотрудникам КП выдали трудовые книжки. Оккупанты приказали им пока "выходить на работу, но в случае взрывов всем оставаться дома".

Кроме того, невесело сегодня оккупантам и в Мариуполе. Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, на заводе "Азовсталь" произошел взрыв, слышны звуки "скорых".

Взрыв на "Азовстали"

Он также показал небо над Мариуполем сегодня — оно "расчерчено" следами от вражеской авиации. На этот раз она летит из Ростова и через север Мариупольского района в направление Пологов.

Небо над Мариуполем 5 марта

"По наблюдению за оккупационными самолетами всегда можно понять, какой участок фронта в приоритете. Не зря наши коллеги сообщают о массовом "исходе" коллаборантов из Пологов и Токмака в сторону Мариупольского побережья под предлогом "на выходные на море". Ну-ну", — пишет Андрющенко.

Как сообщал "Телеграф", утром 5 мая на территории НПЗ "Ильский" в Краснодарском крае прогремел взрыв. Нефтеперерабатывающий завод якобы был атакован беспилотным летательным аппаратом. Он прилетел в одну из установок, в результате чего начался пожар.