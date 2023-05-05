Верьте в ВСУ: жителей двух районов просят не выходить на улицы в эти выходные

К гражданам Днепропетровской и Запорожской области обратились с просьбой

Пока гауляйтеры в страхе контрнаступления ВСУ проводят "эвакуацию" мирного населения оккупированной части Запорожской области настоящие власти призывают жителей Никопольского района и территорий вокруг Энергодара не выходить на улицу.

Об этом сообщил глава Никопольской РГА Евгения Евтушенко.

Он обратился к гражданам с просьбой не покидать своих домов в эти выходные.

"Друзья, в эти выходные прошу вас быть дома и без крайней необходимости не выходить на улицы… Это касается не только Никопольского района, но и оккупированной территории на берегу Энергодара", — написал он.

Также чиновник просит граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и не приближаться к административным зданиям и зданиям с подобным функционалом.

"Украиночки и украинцы, я вас очень люблю и уважаю. Берегите себя, сидите в укрытиях и верьте в ВСУ. Слава Украине!", — говорит он.

При этом, стоит отметить, что оккупационные власти уже во всю кричат о контрнаступлении ВСУ. По мнению гауляйтера Запорожской области евгения балицкого, войска Украины пойдут в атаку уже в ближайшие дни или даже часы. Его слова передают российские пропагандисты.

"Мы понимаем, что контрнаступление в ближайшее время произойдет. Это может произойти днями, даже часами", — передают он.

Напомним, ранее мы писали о том, что известный западный аналитик называет Запорожское направление наиболее вероятным для контрнаступления ВСУ. Кроме этого, он предположил как и сколько оно будет проходить. Подробнее об этом вы можете прочитать перейдя по ссылке.

Также мы сообщали, что в Мариуполе оккупанты паникуют перед контрнаступлением ВСУ.