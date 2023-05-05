В Украине готовы снизить предельный призывной возраст: Кабмин одобрил законопроект

Верховной Раде рекомендовали принять законопроект

Правительство Украины поддерживает инициативу Минобороны относительно уменьшения граничного призывного возраста в стране и будет рекомендовать парламенту принять соответствующий закон.

Как сообщил в своем telegram-канале представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, соответствующее решение было принято на заседании правительства 5 мая.

В частности, по его словам, был одобрен проект документа "О внесении изменений к Закону Украины "О военной обязанности и воинской службе". Проект предусматривает внесение изменений в законодательство относительно снижения предельного призывного возраста с 27 лет до 25 лет и, соответственно, возраста пребывания на военном учете для призывников.

Как сообщалось ранее, в Минобороны аргументировали такое решение тем, что из-за этого многие пригодные к службе военнообязанные не могут быть призваны в ВСУ в рамках мобилизации. Кроме того, снижение предельного призывного возраста избавит многих призывников от надобности ежегодно проходить медкомиссию и тем самым сократит очереди в ТЦК и уменьшит нагрузку на врачей.

Напомним, 2 мая в Украине продлили сроки действия военного положения и всеобщей мобилизации, то есть они будут действовать минимум до 18 августа 2023 года.