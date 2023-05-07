Контрнаступление ВСУ: Буданов назвал серьезную проблему для украинских войск

У россии нет потенциала для нового серьезного наступления

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины назвал проблему, с которой, по его мнению, могут столкнуться наши военные во время грядущего контрнаступления.

Об этом он рассказал во время интервью "Yahoo News".

По его словам, у россии нет потенциала для нового серьезного наступления, однако враг способен защищаться.

"По состоянию на сегодняшний день у россии нет ни военного, ни экономического, ни политического потенциала, чтобы создать очередную попытку серьезного наступления где угодно в Украине. Кроме того, он вполне способен вести серьезные оборонные операции, и это именно та проблема, с которой мы сейчас столкнемся", — говорит Буданов.

При этом Буданов отметил, что запасы ракет у россии почти иссякают.

"Они пытаются накопить определенные запасы и подготовить их, чтобы попытаться сорвать наше наступление, но правда заключается в том, что они свели свои запасы почти к нулю", — отметил глава ГУР.

Напомним, ранее мы писали о том, что военный аналитик и морской офицер Андерс Нильсен назвал три самые вероятные вещи в будущем контрнаступлении Украины.

Также мы сообщали о том, готова ли Украина к контрнаступлению. В США сделали заявление.