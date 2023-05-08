Документы теряют, а от жен погибших скрываются: с чем сталкиваются семьи военных при оформлении выплат

Родители и жены защитников, погибших на фронте, оставлены один на один с бюрократией и волокитой.

Семьи бойцов, погибших, защищая Украину на фронте, при оформлении соответствующего статуса и единовременной денежной помощи сталкиваются с проявлениями бюрократии, а порой и отсутствием уважения. Жалуются жены и матери воинов как на волокиту со стороны терцентров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), так и органов социальной защиты. Есть трудности и с оформлением соответствующих документов в воинских частях, где проходили службу павшие воины. "Телеграф" собрал несколько историй о таких досадных случаях и расспросил юристов, как действовать семьям, чтобы восстановить справедливость.

"Бумаги на мужа и его побратима странным образом "потерялись" в воинской части"

На войне украинская армия несёт потери и государство гарантирует поддержку семьям погибших защитников и защитниц. Но для того, чтобы пользоваться предусмотренными законом льготами и социальными гарантиями, родным бойцов необходимо получить соответствующий статус. Процедура его получения подчас затягивается, равно как и оформление единовременной денежной помощи в размере 15 млн гривен. При, казалось бы, четко определенном перечне документов, которые для этого нужны, и прописанном алгоритме, каждая семья сталкивается со своим набором проблем и препятствий.

Наталья Пулык из Ивано-Франковской области воспитывает трех дочерей — младшей всего полгода, она родилась через два месяца после смерти отца Романа. 28-летний мужчина пошел на войну добровольцем в апреле 2022-го, уничтожал врага в Луганской области. Впоследствии в составе подразделения, входящего в 57-ю отдельную мотопехотную бригаду, участвовал в боях на Херсонщине, один из которых и стал для него последним. Но до сих пор многодетная семья, оставшаяся без кормильца, не получила выплаты от государства.

Роман Пулик стал на войне гранатометчиком и погиб в боях за Херсонщину

"О гибели мужа узнала от его побратимов 31 августа. Перед тем с ним несколько дней не было связи, но он предупреждал, что будет на боевом задании, – вспоминает Наталья. – Тогда Рома вместе с ребятами попал под минометный обстрел, из 11 в живых остались трое… К сожалению, среди них не было моего Романа".

Наталья отмечает, что письменное уведомление о смерти мужчины с указанием, когда и как это произошло, получила в течение 10 дней – по этому вопросу не было. Но вот с остальными документами не все было гладко.

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"У меня до сих пор нет на руках постановления военно-врачебной комиссии, которое необходимо для получения статуса члена семьи погибшего защитника, – говорит женщина. – Соответственно, ни я, ни дети не имеют права на получение льгот. Нет никакого движения и с оформлением единовременной денежной выплаты. Заявление в Рожнятовский районный терцентр комплектования и соцподдержки я подала еще несколько месяцев назад. Но время шло, а ответа не было. И тут случайно узнаем, что "бумаги" на мужа и его побратима — Василия Тычковского (они погибли в один день) странным образом потерялись в воинской части А4395 в Кропивницком. Поэтому процесс рассмотрения заявлений и затормозился. Сейчас якобы запрос рассмотрен, решение в нашу пользу, уведомление об этом обещали прислать в течение 10 дней. Но они длятся уже месяц".

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Все это время бумажную волокиту женщина совмещает с заботой о детях, при этом не имея возможности работать. Если бы не финансовая помощь от Перегинской ОТГ, то закрывать бытовые вопросы было бы очень тяжело.

"Даже оформление пенсии по потере кормильца на детей только на начальной стадии, – говорит женщина. – Да и она будет небольшая, потому что муж брал дважды отпуск по семейным обстоятельствам – у меня была угроза выкидыша. Поэтому это время отминусовали, что повлияло на размер зарплаты, которая отражена в денежном аттестате и будет приниматься во внимание при расчетах. Пока от государства наша семья получила 0, хотя 30 апреля уже исполнилось восемь месяцев, как Ромы нет в живых. Конечно, я бы предпочитала никогда не заниматься этими вопросами, лучше бы мой муж был жив. Но он очень хотел, чтобы его дети и семья жили в свободной стране. Рома ушел на фронт, не имея опыта даже срочной службы, и, несмотря на то, что мы ждали третьего ребенка, и отдал жизнь за страну".

"Просто так выяснить на основании чего военкомат требует тот или иной документ, невозможно"

Надежда Пахомова из-за агрессии россии против Украины потеряла сначала отца – разведчик Игорь Завирюхин погиб под Дебальцево еще в 2015-м, а летом 2022-го года – в разгар полномасштабной войны – и брата Михаила. Киевлянка вспоминает, что семь лет назад ее семья не сталкивалась с бюрократическими нюансами, тогда все бумажные вопросы "устроила воинская часть и военкомат". Но сейчас ситуация кардинально иная.

"Броварской терцентр комплектования и социальной поддержки тянул полтора месяца с выдачей уведомления о смерти брата, затем предоставил, но неправильно оформленное, – приводит пример Надежда . – При попытках получить документ установленного образца, в ответ получили унижения и угрозы, в частности мне говорили: "Будете сюда ходить, не будем пускать, а мужа заберем в армию". В конце концов это уведомление переделали, мы таки собрали все необходимые бумаги. Но я все время спрашивала, почему этим должны заниматься семьи погибших, а это преимущественно женщины, переживающие потерю. Это не по-человечески! Логично, что это должно быть задачей военкоматов, министерств, других социальных учреждений".

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Надежда уточняет, что неожиданно в конце прошлого года в военкомате (на тот момент семья уже обратилась в Дарницкий ТЦК и СП) у ее мамы потребовали справку о несудимости. Хотя этого документа на момент гибели брата не было в списке необходимых для оформления единовременной денежной помощи.

"На этом этапе я уже подключила адвоката, чтобы вести разговор с чиновниками на юридическом языке, – говорит женщина. – Потому что просто так выяснить, на основании чего терцентр требует тот или иной документ, и на каком этапе находится рассмотрение дела, невозможно. А когда они получают письменные запросы, то вынуждены отвечать. В письме от Дарницкого ТЦК и СП в конце марта 2023 сообщили, что "документы переданы в Киевский ТЦК и СП для дальнейшей обработки…" А оттуда почти через месяц – 17 апреля – приходит ответ: " подготовлено заключение с комплектом НЕОБХОДИМЫХ документов и направлено на комиссию через Департамент социального обеспечения Министерства обороны Украины…"

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Казалось бы, вопрос решен, но еще через два дня Надежде позвонили по телефону из районного терцентра и ошарашили: не хватает документа о причине смерти.

"Для его получения мама должна была обратиться в центральный госпиталь — такое указание мне дали по телефону, — говорит Надежда. — И это была последняя капля. Я пыталась выяснить, почему происходит этот бред. Ведь в одном из документов указано, что Миша умер во время артиллерийского обстрела и следующим предложением, что его "смерть связана с исполнением им обязанностей военной службы". И до этого момента в военкомате ничего дополнительно не требовали и, как я уже говорила, в ответах указано, что мы предоставили весь комплект документации".

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Надежда добавляет, что из объяснений сотрудников военкомата стало ясно, что этого уточнения якобы требуют в министерстве. И это опять затянет на неопределенный срок назначения выплаты.

"Брат был посмертно награжден орденом "За мужество", как отмечено в Указе "за самоотверженные действия, выявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге", — отмечает Надежда. — И тут вдруг нужны какие-то подтверждения, что он не просто умер, а погиб… Что это как не издевательство и не унижение семьи воина?! Я довольно сильный духом человек, при этом и мне очень сложно, но я должен это делать, потому что маму защитить больше некому. А как быть женщинам, которые остались одни с детьми на руках? Они точно не все смогут это пройти. Зачем тогда декларировать миллионные выплаты и не помогать их получать и не заботиться о надлежащем социальном статусе семей погибших, а делать все наоборот?! С этой системой нужно что-то делать, не молчать, чтобы изменить ее".

"Выписали в военкомате благодарность за мужа, указав, что он мой сын"

С проявлениями бюрократии столкнулась и жительница Хмельницкой области Наталья, сын которой Даниил Братанич погиб 20 сентября 2022 года в Донецкой области. 23-летний парень воевал в составе отдельного отряда спецназначения "Азов" НГУ.

"Несколько лет назад Даня познакомился с парнем из "Азова", потом прошел там подготовку, — рассказала Наталья. — В начале полномасштабной войны работал на заправке, сначала присоединился к теробороне, а потом уже, когда отправил меня с девочками в Польшу, присоединился к "Азову". Был взводным в разведгруппе, должен был выходить на очередную ротацию. Говорили с ним за несколько дней до этого, просил приехать, потому что собирался делать предложение своей девушке. Но на последнем дежурстве их позиции обстрелял враг, снаряд попал в окоп, где находился сын… На его похороны в наше село Кривачинцы приехала вся рота. Люди мне потом говорили, что, только увидев столько ребят в форме, они осознали, что такое война на самом деле".

Даниил Братанич погиб семь месяцев назад на последнем дежурстве перед ротацией.

По словам Натальи, у нее как раз нет нареканий на воинскую часть, потому что здесь "сработали" быстро и предоставили все необходимые документы. Но другие инстанции уже не были столь оперативными.

"Дольше всего продолжалось внутреннее расследование и это тянулось бы еще неизвестно сколько, если бы я не обратилась к командиру роты, – говорит Наталья. – Через несколько дней документы вернули в часть и оттуда мне. Получила я и заключение ВЛК, поэтому теперь могу подавать заявление и на денежную единовременную выплату и на получение удостоверения члена семьи погибшего защитника. Посмотрим, что из этого получится".

Этот случай выбивается из общей картины, но также с момента смерти бойца "Азова" уже прошло семь месяцев, а его родные еще не получили определенных законом выплат. И в такой ситуации находятся еще много семей, о чем свидетельствуют посты и комментарии в социальных сетях с жалобами, прежде всего, на хамское отношение со стороны работников ТЦК и СП и затягивание процесса.

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"Хочется осветить, сколько сил и времени приходится тратить на оформление такого удостоверения, пенсии на ребенка и других выплат. Какое неуважение и халатность проявляет военкомат. Кроме того что с тобой разговаривают как с какашкой, бросают трубки, прячутся за шкафами, когда в очередной раз приходишь, отмахиваются и каждый раз посылают за новой справкой, которым конца и края нет, да еще и разводят такой беспорядок в своей работе, теряют документы, отправляют их не на те адреса, делают вид, что не знают, где они, а на самом деле те лежат в столе… Или это просто тупость сотрудников, или я что-то глубоко не понимаю. Руководство моего государства не волнует, за что я все пол года покупаю памперсы ребенку, погибшего защитника, ребенку, которому еще нет года", — пишет киевлянка Олеся Клановец.

Татьяна Овчарик получила благодарность за мужчину, в котором ошибочно написали, что он... ее сын.

"После гибели супруга было не до удостоверений. А сейчас немного пришла в себя, начала вычитывать законы и добиваться всех льгот сама. Оказалось, что работники совбеза даже и не знали, что совершеннолетний ребенок имеет право на удостоверение члена семьи погибшего. И только через 9 месяцев после смерти мужа удалось его получить, а больше ничего. Лишь руководство на моей работе пошло на встречу и дало возможность заработать больше, а то и не знаю, за что бы учила ребенка в университете дальше. Муж пошел добровольцем сам в первый день войны, потому что считал, что это его обязанность. А у государства никаких обязанностей перед семьями. Выписали в военкомате благодарность, указав, что он мой сын. Хотя бы проверяли, что пишут! Все сейчас добиваюсь через суды. А впереди еще не один. Сейчас все это делаю уже из принципа. Конечно, правда на моей стороне, но путь очень длинный. Очень досадно, что у нас такие законы: гражданская жена и совершеннолетние дети не имеют никаких прав, хоть и прожили 30 лет вместе" , — делится собственным опытом Татьяна Овчарик из Винницкой области.

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Юристы, к которым обратился Телеграф, разъясняют, что установление статуса члена семьи погибшего защитника/защитницы и единовременной денежной помощи возложены на различные учреждения. В первом случае за это отвечают органы социальной защиты населения по месту регистрации, во втором – ближайший центр комплектования и социальной поддержки. Соответственно эти процессы могут проходить параллельно.

При этом законодательно определены сроки, в которые соответствующие службы должны рассмотреть обращение от семей погибших бойцов. По крайней мере, это касается решения об установлении статуса, оно должно быть принято " в месячный срок с даты подачи документов". Этот момент регламентирует п.6 Постановления Кабмина №740 от 23 сентября 2015 года.

В случае одноразовой денежной помощи в районных и городских ТЦК и СП есть 7 рабочих дней, чтобы после получения документов от заявителя заверить их копии и прислать в областной терцентр. И интересный момент: " в случае отсутствия документов, подтверждающих гибель военного (смерть умершего в результате ранения (контузии, травмы, увечья), полученного при защите Родины в период действия военного положения… терцентр осуществляет розыск отсутствующих документов путем направления запросов в воинскую часть (лечебного учреждения), областного (Киевского городского ТЦК и СП), подразделения персонала Командования Сухопутных войск ВСУ". Такой порядок прописан в Приказе Министерства обороны Украины №45 от 25 января 2023 года.

Этот же документ определяет дальнейший алгоритм, а именно, что на областном уровне документы обрабатываются и направляются в Департамент соцобеспечения Минобороны. Далее идет проверка отнесен ли погибший защитник/защитница "к боевым безвозвратным потерям во время действия военного положения". Это делается через Кадровый центр ВСУ. И в финальной стадии документы должна рассмотреть соответствующая комиссия МО. Но какие-то временные ограничения в этом случае не указаны. Что касается выплат в случае положительного решения, то у Департамента соцобеспечения Минобороны есть три дня, чтобы довести информацию до военкоматов, а те должны передать ее заявителям. Далее не позднее 10 дней средства должны поступить на счета членов семьи погибшего воина.

"Каждый случай с оформлением статуса или единовременной денежной помощи нужно рассматривать индивидуально, — отмечают в Харьковской правозащитной группе . — Если возникают вопросы относительно требований со стороны ТЦК и СП предоставить дополнительные документы или затягивание сроков рассмотрения заявлений, то семьям следует в письменном виде обращаться за разъяснениями, подавать письма через канцелярию, чтобы была соответствующая регистрация. Люди это могут сделать самостоятельно, или с помощью юристов. В этом случае терцентры обязаны предоставить ответ, который позволит понять, обосновано ли это требование/причина, имеют ли места злоупотребления или нарушение со стороны должностных лиц".

Как сообщал "Телеграф", с этого года единовременная денежная помощь семье погибших защитников/защитниц выплачивается частями: сначала 1/5 назначенной суммы, а именно 3 млн гривен, остальные будут выплачиваться ежемесячно в течение 40 месяцев в равных долях (300 тысяч гривен в месяц пропорционально по количеству членов семьи погибшего).