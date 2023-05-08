"Не делайте ставку против Украины": экс-командующий НАТО рассказал об уникальности контрнаступления ВСУ

Фронт сражения растянулся практически на 1500 км

Анонсируемое весеннее контрнаступление Вооруженных сил Украины, обсуждения которого с каждым днем набирают обороты и пугают российских захватчиков на временно оккупированных территориях, станет уникальным в истории войн.

Такое мнение выразил бывший главнокомандующий сил НАТО в Европе Джеймс Ставридис в своем посте в Twitter.

"Украинское весеннее наступление оказывается самым продолжительным телеграфируемым ударом (телеграфируемый удар — термин из бокса и боевых искусств, означает удар, о котором известно заранее, — Ред.) в истории войн. Стоит отметить, что это огромный фронт сражения — почти 1500 км. Представьте себе путь от Нового Орлеана до Чикаго. Ключевым моментом будет маневр", — подчеркнул он.

То есть, по его словам, уникальность будет заключаться в том, что в истории такая ситуация происходит впервые, когда противник ждет удара, который был объявлен заранее еще и на таком большом фронте сражения. Учитывая это, Джеймс Ставридис в свою очередь посоветовал "не делать ставок против Украины".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал, с какой проблемой могут столкнуться украинские военные при проведении контрнаступления.