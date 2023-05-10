Появилась интерактивная карта военных объектов рф в Крыму: гражданским лучше держаться подальше

Карта, прежде всего, призвана уберечь от опасности крымчан

Временно оккупированный Крым все чаще посещает "бавовна", что и неудивительно, так как россия буквально "нашпиговала" полуостров военными объектами. В сети появилась интерактивная карта таких объектов в Крыму.

Ее создали журналисты "Крым.Реалии".

На карте отображаются полигоны, базы топлива, склады боеприпасов, месторасположения РЛС и ПВО, штабы, воинские части, аэродромы и базы Черноморского флота. В общей сложности она содержит информацию о более двух сотнях военных объектов оккупантов на полуострове.

Все они имеют точные координаты и снабжены фотографиями. По словам автора карты, основная цель ее создания — предупредить крымчан об опасности, связанной с этими местами. Это очень актуально, так как Крым все чаще атакуют беспилотники, "прощупывая почву" для дальнейшего перерезания оккупантам каналов поставок техники и ресурсов через Крымский мост.

Отметим, значительное количество украинских патриотов надеются на деоккупацию АРК мирным путем, а перспектива силового сценария освобождения Крыма нагоняет на них панический страх и наталкивает на размышления о рациональности такой цены за свободу.

Как сообщал "Телеграф", ранее постоянная представительница президента Украины в АР Крым Тамила Ташева рассказала, сколько людей понесут ответственность за сотрудничество с российскими захватчиками после деоккупации полуострова.