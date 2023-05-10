Трембита является самым длинным музыкальным духовым инструментом в мире

"Телеграф" рассказывает интересные факты об Украине, ее истории и личностях, которые вы могли не знать

Карпатская трембита является самым длинным инструментом мира и входит в Книгу рекордов Гиннесса. Ее длина составляет от 3 до 8 метров, изготовление может затянуться на 2 года.

Трембита ранее извещала о выходе овец на горную долину, уходе на тот свет или рождении в семье ребенка, им приглашали на свадьбу, с ней колядовали. Интересно, что возраст дерева из которого делают трембиту должен быть 120-150 лет. Дерево для трембита должно созреть – чем дольше оно будет стоять под солнцем и под ветрами, тем звонче рождается инструмент. А ствол одним ударом нужно расчеснуть пополам и вручную вытесать сердцевину. В узкий конец вставляют деревянный, роговой или металлический мундштук.

Диапазон звучания трембита достигает 2,5 октав, а звук способен расходиться более чем на 10 километров.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на Луну летают траекторией, которую рассчитал украинец Юрий Кондратюк. Так называемая "трасса Кондратюка" или еще "трасса улитки" охватывает вертикальный старт и использование сопротивления атмосферы для приземления.