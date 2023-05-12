Андрей Довбенко: Решение ВАКС о заочном расследовании в отношении меня незаконно и абсолютно безосновательно

Сегодня ВАКС принял решение проводить в отношении Андрея Довбенко заочное расследование. "Ни я, ни команда моей защиты не соглашаемся с таким решением, потому что оно незаконно и абсолютно безосновательно", — написал А.Довбенко на своей странице в Facebook. Юрист заявил о намерениях отстаивать свои права в Европейском суде по правам человека.

"Абсурдность ситуации в том, что я участвовал в этом заседании ВАКС лично, через видеосвязь. А такая специальная форма расследования как заочная предназначена только для лиц, местонахождение которых неизвестно. И вообще превращение исключительной процедуры в формальность, "так как следствию так удобно" вызывает множество вопросов. Всегда, когда зарубежные коллеги слышат "in absentia", это их очень настораживает, потому что дает место и основания для злоупотреблений", — отметил юрист.

"Я не скрываюсь. Проживаю в Великобритании более 3 лет – переехал задолго до так называемого "вручения" подозрения (первого, второго, может уже третьего, немного сбился со счета). Стою на консульском учете в Посольстве Украины. Следствию и суду прекрасно известно место моего нахождения. Десятки раз я обращался в НАБУ и САП с письмами и ходатайствами о сотрудничестве и проведении следственных действий. Просил меня допросить. Однако все мои заявления и ходатайства остались без ответа. Заключение из этих заседаний у меня одно: целью такого заочного расследования является мое фактическое отстранение от дела", – уверен Андрей Довбенко.

"Повлияет ли это на объективность и полноту следствия? К сожалению, это не цель правоохранителей, а значит вопрос – риторический. Очевидно одно – я готовлюсь отстаивать свои права в Европейском суде по правам человека. Некоторые украинские двери для моей защиты закрылись, международные – открылись", — написал он.

Ранее Андрей Довбенко неоднократно заявлял, что готов дать показания по делу через видеосвязь, но детективы НАБУ безосновательно игнорируют требования закона и не желают допросить его единственно возможным способом.

НАБУ объявило в розыск Довбенко в начале 2023 года. 12 мая САП сообщила, что "следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство детектива НАБУ, согласованное прокурором САП, о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования (in absentia) в отношении лица, обоснованно подозреваемого в организации растраты арестованного имущества на 485 млн грн".