Бойцы Нацгвардии начали отлавливать наркодилеров для акции "Поймай барыгу"

Бойцы Нацгвардии по закону имеют право участвовать в акции "Поймай барыгу" и получать вознаграждение

Первые 40 тысяч гривен вознаграждения за пойманного торговца амфетамином получил боец Национальной гвардии в городе Кривой Рог. На своем сайте организаторы акции "Поймай барыгу" сообщают, что он выполнил все условия, отправил на электронный адрес необходимые документы и видеоматериалы. После того – ему сразу перечислили деньги на карточку.

Андрей Кузьменко, юрист проекта "Поймай барыгу".

Действительно, на наш электронный адрес поступившее сообщение о том, что сотрудники Нацгвардии во время патрулирования обнаружили и задержали в порядке, предусмотренном действующим законодательством, с вызовом соответственно патрульной полиции, лицо, которое занималось сбытом наркотических веществ.

Злоумышленника удалось поймать во время патрулирования улиц, рассказал нацгвардеец. Мужчина вел себя странно, вызывал подозрения, а когда к нему обратились, попытался избавиться от наркотиков. Присоединиться к акции "Поймай барыгу" он решил из-за того, что его город уже утопает в незаконной торговле опасными веществами.

Виктор, участник акции "Поймай барыгу"

В один день мы поймаем барыгу – на следующий день будет новый барыга. С этим бороться довольно сложно. Мои друзья и побратимы будут присоединяться к акции "Поймай барыгу", чтобы улучшить борьбу против наркотрафика в Кривом Роге и в целом по Украине.

Юристы проекта отмечают – бойцы Нацгвардии по закону имеют право участвовать в этой акции и получать вознаграждение.

Андрей Кузьменко, юрист проекта "Поймай барыгу".

Национальная гвардия не является правоохранительным органом в понимании, как Нацполиция и ее Департаменты и подразделения. Это лица, которые патрулируют города и поселки, занимаются исключительно безопасностью граждан. Полностью в рамках порядка проведения нашей акции, условий нашей акции это были первые лица, получившие вознаграждение.

Свое вознаграждение боец уже получил на карточку и рассказал, что деньги потратит на амуницию. "Охоту" за барыгами он планирует продолжать, говорит, теперь к нему точно присоединятся и его коллеги по службе.