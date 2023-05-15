Азербайджан в этом году примет на оздоровление украинских детей – вице-спикер Елена Кондратюк

Азербайджан поддерживает Украину и готов принять и оздоровить еще две группы украинских детей

В этом году Азербайджан примет на оздоровление две группы украинских детей.

Об этом Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк договорилась с Министром социальной защиты и труда Азербайджанской Республики Сахилем Рафигом оглы Бабаевым, сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Во время рабочей встречи в Баку, которая состоялась в рамках официального визита в Азербайджан, Вице-спикер поблагодарила Правительство страны за гостеприимный прием и оздоровление в 2022 году 87 украинских детей.

"Среди них были и дети защитников Украины. Обратилась к господину Министру поспособствовать оздоровлению украинских детей в Азербайджане и в этом году. Сахиль Рафиг оглы Бабаев заверил, что Азербайджан поддерживает Украину и готов принять и оздоровить еще две группы украинских детей", — сообщила Елена Кондратюк.

"Полная поддержка Азербайджаном Украины — это наша официальная позиция. Мы будем помогать и всесторонне содействовать развитию украинско-азербайджанских отношений", — подчеркнул Сахиль Бабаев.

Во время разговора с Министром социальной защиты и труда Азербайджанской Республики Заместитель Председателя Верховной Рады Украины также подняла вопрос предоставления квартиры семье погибшего Национального Героя Азербайджана из Украины Виктора Серегина.

Семья Героя, проживавшая в Харькове, потеряла жилье во время полномасштабного вторжения России в Украину. В настоящее время известно, что члены семьи нашли свое убежище в столице Азербайджана Баку.